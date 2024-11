Potvrđena optužnica protiv direktorice, pedagogice i učiteljice u Sanskom Mostu

SANSKI MOST - Opštinski sud u Sanskom Mostu potvrdio je optužnicu protiv direktorice Osnovne škole "5. oktobar" u Sanskom Mostu Azre Delalić (46), pedagogice Dževide Hasić (47) i učiteljice Asmire Delić (44).

Iz Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona su objavili je da se Azra Delalić sumnjiči da je počinila krivično djelo nesavjestan rad u službi, kao i da su sve tri optužene kao saizvršiteljice počinile krivično djelo sprečavanje i neizvršavanje mjera za zaštitu maloljetnika.

"Naime, Tužilaštvo tereti Delalić Azru da je kao direktor navedene škole tokom školske 2022. godine i u prvoj polovini školske 2023. godine, ignorirala prijave vršnjačkog nasilja prema maloljetnom učeniku škole, kao i da nije poduzela mjere i radnje kako bi se nasilje zaustavilo, što je rezultiralo ponovnim i učestalim nasiljem prema maloljetnom učeniku od strane vršnjaka, narušavanjem psihičkog zdravlja i duševnim patnjama, odnosno težim povredama njegovih prava", piše u objavi tužilaštva.

Dodaje se da njima, između ostalog, stavlja na teret da su oštećenog maloljetnika najmanje šest puta odvodile u prostorije biblioteke za vrijeme nastave i ispitivale o tim događajima.

"Od toga su dva puta zaključavale prostorije biblioteke, a ta ispitivanja su trajala od sat do sat i po vremena, prilikom kojih su galamile na oštećenog, govorile mu da je on uzrok problema koje ima sa drugim učenicima, te da će dobiti ukor i biti izbačen iz škole, te da on i njegov otac uništavaju ugled škole i grada, pa je usljed takvog čestog i kontinuiranog zlostavljanja od strane optuženih i izloženosti vršnjačkom nasilju zadobio duševne patnje jakog inteziteta", navodi se u objavi Kantonalnog tužilaštva USK kantona.

Ističe se da će tužilaštvo osnovanost optužnice dokazivati saslušavanjem svjedoka, vještaka, kao i izvođenjem materijalne dokumentacije.

