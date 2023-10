Potvrđena optužnica protiv instruktorke u auto-školi

BOSANSKA KRUPA - Općinski sud u Bosanskoj Krupi potvrdio je optužnicu Tužilaštva USK protiv Anife Agić, instruktorke za polaganje vozačkih ispita, i Edhema Hadžipašića, člana ispitne komisije Ministarstva obrazovanja USK, zbog krivičnog djela primanje dara ili drugog oblika koristi.

Optuženoj se stavlja na teret da je 14. jula 2020. godine u Bosanskoj Krupi, u svojstvu instruktora auto-škole, s ciljem da pribavi korist za kandidate auto-škole S.M. i B.E., kako bi položili vozački ispit C1 kategorije, tražila i uzela novac u iznosu od 50 eura od kandidata B.E. i 100 maraka od kandidata S.M. Potom je novac proslijedila optuženom Edhemu Hadžipašiću, nakon čega je on, prema optužnici, omogućio kandidatima da polože vozački ispit.

Rezultati posebnih istražnih radnji, istovjetni iskazi svjedoka, priznanje optužene i materijalni dokazi potvrđuju postojanje osnovane sumnje o izvršenju krivičnih djela, navodi se u obrazloženju.

