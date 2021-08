Potvrđena presuda Anđelku N.: Tri i po godine zatvora za silovanje poznanice

BANjALUKA - Anđelko N. (36) iz Novog Grada pravosnažno je osuđen u Vrhovnom sudu Republike Srpske na tri i po godine zatvora zbog silovanja poznanice M. R, saznaje "Glas Srpske".

Presuda je izrečena nakon što je vijeće odbacilo kao neosnovane žalbe odbrane i Okružnog tužilaštva, te je potvrdilo presudu Okružnog suda u Prijedoru.

Anđelko N. je djevojku M. R. silovao zajedno sa Jasminkom C, (57), koji je ranije takođe osuđen. Prema presudi, oni su kao saizvršioci žrtvu silovali u noći 27. septembra 2010. godine na području Dobrljina kod Novog Grada.

Kobne večeri Anđelko N. je automobilom povezao M. R, da bi, vozeći se prema Dobrljinu, skrenuo s puta na neosvijetljeno mjesto. Zajedno sa njima u vozilu je bio Jasminko C, koji je nakon zaustavljanja automobila napao djevojku, te je udario kada je ona krenula da izlazi napolje.

Žrtva se nakon toga dala u bijeg, ali je Jasminko sustigao i silovao. Govorio joj je: "Ti si naša k.... večeras", a Anđelko N. je to sve posmatrao, te joj je rekao: "Samo ga slušaj i sve će biti dobro." Nakon što ju je obljubio Jasminko, sa žrtvom je seksualni odnos imao i Anđelko N.

Njegova odbrana tokom sudskog postupka i u žalbi je isticala da je djevojka dobrovoljno pristala na seksualni odnos, ali je to Vrhovni sud RS odbacio. U odluci o potvrđivanju prvostepene presude navodi se da ponašanje optuženog govori da je on kobne večeri imao namjeru da smanji mogućnost oštećene da se bori i nije joj pomogao kada ju je silovao Jasminko C., već joj je govorio da ga mora slušati.

"To sve ukazuje da je Anđelko N. oštećenoj dao do znanja da ne pruža otpor, što je kod nje stvorilo dodatni strah da bi se moglo desiti veće zlo od seksualnog čina s njim. Stoga se izostanak otpora oštećene prema njemu može posmatrati isključivo u kontekstu gubitka volje i snage kod oštećene za opiranjem, koje je bezuspješno, jer je prethodno već bilo slomljeno radnjama Jasminka C.", stoji u presudi Vrhovnog suda RS.

Sud smatra da je izrečena kazna od tri i po godine adekvatna stepenu krivične odgovornosti Anđelka N.

Dosije

Saizvršila u silovanju osuđenog Anđelka, Jasminko C. nakon tog krivičnog djela ponovo je došao u sukob s zakonom. On je 2018. godine uhapšen u Italiji kada su karabinjeri u njegovom automobilu pronašli arsenal oružja.

Vozilo je bio sa švajcarskim tablicama i iznajmljeno je u Sloveniji, a zaustavljeno po prelasku granice kod Gorice. Osumnjičeni je naoružanje navodno vozio u Barselonu.

Tada je pronađen poluautomatski pištolj u torbi u prtljažniku, a zatim u autu još dva "škorpiona", šest AK-47, jedan karabin, optika, razni prigušivači, okviri i municija.

(Glas Srpske)