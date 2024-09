Potvrđena presuda za ubistvo u Laktašima: Đurđeviću godina dana robije

BANJALUKA - Vrhovni sud Republike Srpske pravosnažno je osudio Milana Đurđevića iz Laktaša (46) na godinu dana zatvora zbog pomaganja Daliboru Čamberu nakon ubistva navijača FK "Borac" Duška Savanovića (24) i ranjavanja Alekse Babića (25).

U Vrhovnom sudu navode da je presuda donesena nakon što je sudsko vijeće odbilo žalbu tužilaštva kao neosnovanu.

"Odbija se kao neosnovana žalba okružnog javnog tužioca u Banjaluci i potvrđuje presuda Okružnog suda u Banjaluci od 7. maja 2021. godine", rekla je sekretar Vrhovnog suda Republike Srpske Jelena Despotović, prenosi ATV.

Đurđević je osuđen je za pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela. On je ranije priznao krivicu, odnosno priznao je da je nakon ubistva odvezao kući prvootuženog Čambera, koji je za zločin pravosnažno osuđen na 25 godina zatvora.

Zločin se dogodio u novogodišnjoj noći 31. decembra 2021. godine na benzinskoj pumpi "NIS Petrol" u Trnu kod Laktaša. U presudi se navodi da je na parkingu pumpe došlo do sukoba optuženih sa Savanovićem i Babićem.

Tokom obračuna Čamber je izvadio pištolj ”CZ” kalibra 9 milimetara para i ispalio hitac u zadnji lijevi točak ”mercedesa GLK 220”. Babić i Savanović automobilom su pokušali da se udalje, ali ih je Čamber zaustavio. Kada je Babić izašao iz vozila Čamber je prema njemu ispalio hitac, pogodivši ga u lijevo stopalo, da bi potom krenuo za njim. U tom trenutku Savanović šakom udara Čambera, koji pada na pod i iz ležećeg položaja ispaljuje treći hitac u leđa Savanoviću. Mladić je zadobio prostrijelnu ranu karlice i trbuha, što je dovelo do unutrašnjeg krvarenja usljed čega je preminuo u UKC RS.

Nakon zločina Đurđević je automobilom ”merdeces C klase” odvezao Čambera s mjesta zločina kako bi mu pomogao da prikrije pištolj i druge tragove. Đurđevićeva odbrana je tvrdila da je on to učinio jer je Čamber prethodno uperio pištolj u njega, te da je i sam strahovao za svoj život. Naveli su da su njih dvojica cijeli dan proveli zajedno te da su na pumpu došli kako bi kupili cigarete.

