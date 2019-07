Povratničkoj porodici kod Goražda potpuno izgorjela kuća

GORAŽDE - Gradonačelnik Goražde Muhamed Ramović danas je uručio interventnu pomoć porodici Božidara Begovića u selu Kamen kod Goražda čija je kuća u potpunosti izgorjela u požaru koji je izbio dan ranije iz za sada još nepoznatih razloga.

U trenutku kada je buknuo požar Božidar je radio u malinjaku udaljenom stotinjak metara od kuće, a požar su primjetile komšije, pozvali vatrogasce i priskočili u pomoć.

Spriječeno je dalje širenje vatrene stihije koja je za kratko vrijeme progutala sve što su Begovići imali.

Obezbijeđeno im je najneophodnije, namirnice, odjeća i obuća jer je osmočlana porodica u teškoj situaciji, a zaposlen je samo Božidarov sin Jovan.

"Desila se teška nesreća, izgorjela je kuća mog oca, ne znam šta je uzrok. Niko nije bio u kući, svi smo bili u malinama jer se bavimo malinarstvom, berba traje i beremo maline od jutra do mraka. Uveče kad smo izašli vani došlo je do nesreće, nevjerovatno brzo je izgorjela, ništa se nije moglo uraditi ni spasiti. Moram da pohvalim vatrogasce oni su stvarno brzo stigli, sve su učinili što je u njihovoj moći, ali lamperija je to suva, građa, sve je izgorjelo. Sad će nam trebati pomoć da ovo saniramo, da dovedemo u neko stanje da može ovdje da se živi", kaže Jovan Begović.

Šteta na kući Begovića je potpuna, a prema riječima gradonačelnika Ramovića već u ponedjeljak nadležna komisija za procjenu šteta će obaviti svoj dio posla i formirati zahtjev prema višim nivoima vlasti za rekonstrukciju stambenog objekta.

"Ova porodica ovdje živi, oni su povratnici, ranije smo kuću uspjeli obnoviti putem donacija, ali desio se ovaj nesretni slučaj i organi će utvrditi šta je razlog, da li su elektroinstalcije ili nešto drugo. Mi smo danas interventno djelovali sa Merhametom i Crvenim križom, a u ponedjeljak će stići njihova prijava pa ćemo poslati komisiju da snimi situaciju kako bi obezbijedili i jednokratnu pomoć. Vrlo brzo tražit ćemo od viših nivoa da se ova kuća hitno adaptira jer nemamo drugih mogućnosti. Moramo priskočiti ovoj porodici u pomoć, ovdje je četvoro djece, neka se još školuju, to je jedna domaćinska porodica, ali mi moramo pokazati da smo uz njih i da im pomognemo koliko možemo", izjavio je Ramović.

(Klix.ba)