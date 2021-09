Požar u bolnici u Doboju: Pacijenti gasili vatru, jedan povrijeđen

DOBOJ - Pacijent dobojske bolnice "Sveti Apostol Luka" S.Š (42) iz Modriče zadobio je opekotine u požaru koji je izbio sinoć u ovoj zdravstvenoj ustanovi na Odjeljenju hirurgije, potvrđeno je "Glasu Srpske".

"Glas" nezvnično saznaje da su vatru uspjeli da ugase dvojica drugih pacijenta od kojh je jedan bio u kolicima, te su uz pomoć bolničkih portira spasili pacijenta koji je ležao u sobi u kojoj je izbio požar.

"Negdje oko 23 časa osjetio se dim i saznali smo da je izbio požar na Odjeljenju hirurgije. Odmah sam otišao do te sobe s protivpožarnim aparatom i počeo da gasim. Iako sam teško bolestan i bio sam priključen na infuziju i imao braunile po rukama, to sam počupao jer sam želio da pomognem da spasimo čovjeka. U tom svem mi je pomagao čovjek koji je bio u kolicima i koji nema jednog stopala. Uspjeli smo to ugasiti i spasiti čovjeka koji je bio u sobi na krevetu i nije se mogao pomjerati zbog povreda koje zadobio navodno ranije u nesreći ", rekao je jedan pacijent koji leži u Dobojskoj bolnici ne želeći da se predstavi.

Istakao je da su ubrzo stigli bolnički portiri koji su pomogli da pacijenta s krevetom izmjeste iz sobe zahvaćene požarom.

"Sve je bilo puno dima, svjetla nisu radila i bio je mrak. Sreća je da smo uspjeli tog pacijenta da spasimo i da nije došlo do težih posljedica. Pomagala nam je i jedna medicinska sestra koja inače bila sama. Ubrzo na mjesto događaja stigla je policija kao i direktor bolnice. Pretpostavlja se da je do izbijanja vatre došlo zbog kvara na elektronistalaciji negdje oko klime", kazao je naš sagovornik.

Policijska uprava Doboj saopštila je da im je sinoć u 23.35 časova prijavljeno je da je na odjeljenju hirurgije u bolnici "Sveti Apostol Luka" u Doboju, iz nepoznatih razloga došlo do požara u sobi broj 6.

"Tom prilikom je pacijent koji je ležao na pomenutom odjeljenju S.Š. iz Modriče, zadobio povrede-opekotine po tijelu. Postupaju policijski službenici PS Doboj 1, dalji rad u toku", sapšteno je iz policije ne navodeći detalje.