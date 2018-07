Poznanike prijavio da su ga silovali, nema dokaza

ORAŠJE - Policija iz Orašja pokrenula je istragu nakon što im je dvadesetčetvorogodišnjak prijavio da je silovan u jednoj kući na području ove opštine, potvrđeno je "Nezavisnim".

Kako saznajemo, ovaj gradić uveliko bruji o tom slučaju, o kojem je lokalna policija zaprimila prijavu prije nekoliko dana.

Izvor "Nezavisnih" rekao je da se policajcima mladić obratio u petak i ispričao im koje je, kako tvrdi, strahote doživio.

"Prema njegovim tvrdnjama, silovalo ga je više njemu poznatih muškaraca", kaže sagovornik "Nezavisnih".

Josip Dominković, portparol MUP-a Posavskog kantona, kratko nam je potvrdio da su zaprimili ovu prijavu, ali više detalja nije mogao dati.

"Ni ja ne raspolažem s više informacija i mogu da vas uputim na nadležnog tužioca", rekao je Dominković.

Iz Kantonalnog tužilaštva Posavskog kantona rekli su nam da su i oni zaprimili prijavu te da se po njoj postupa, s tim što dokaze o tome da je do silovanja došlo još nisu pronašli.

"Poduzete su sve mjere i radnje s ciljem utvrđivanja da li je do toga došlo te evidentiranja dokaza i tragova. Do sada poduzete istražne radnje ne ukazuju da se to dogodilo. Nismo zasad utvrdili da postoje dokazi koji potvrđuju tu prijavu", kazala je za "Nezavisne" Ivanka Stanić, postupajući tužilac.

Po njenim riječima, ipak slijedi niz vještačenja, nakon kojih će moći da se donese konačan sud o ovom slučaju.

"Kako to i biva u ovakvim slučajevima, uzeti su brisevi i ostali tragovi koji bi mogli da daju odgovore na pitanja koja se nameću. To znači da se, primjera radi, uzimaju uzorci dlaka i slično. Naravno, ništa više od toga zasad ne možemo da otkrijemo jer se informacije o ovakvim predmetima ne smiju dijeliti sa javnošću", kaže sagovornik "Nezavisnih".