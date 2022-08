Poznati prevarant osumnjičen da se predstavio kao policajac i uzeo 300 evra

PRNJAVOR - Poznati prevarant Nedžad Velić (33) iz Cazina, uhapšen je u Prnjavoru a ovaj put je osumnjičen da se 11. avgusta u Tesliću predstavio kao policajac i od oštećenog uzeo 300 evra.

Njega je policja uhapsila na osnovu potrage policijske stanice Teslić .

Lažni policajac je oštećenom obećao nabavku ogrevnog drveta, ali nakon uzimanja novca više se nije pojavio.

On je nakon kriminalističke obrade proslijeđen Policijskoj upravi Prijedor, jer su i oni tragali za istim osumnjičenim.

Kako su "Nezavisne" pisale ovaj osumnjičeni za kojim je bilo raspisano 13 potraga za razbojništvo i prevare, hapšen je i prije dva dana u mjestu Potkrajevi, opština Pale i to nakon dvadesetčasovne potjere na području koje pokriva Policijska uprava Istočno Sarajevo.

Za njim su bile raspisane tri centralne potjernice, šest operativnih potraga i četiri raspisa o traganju, od strane MUP-a RS i više Kantonalnih MUP-a, tada je uočen prvo u vozilu a onda je ulijedila prva filmska potjera za njim.

"Kada je vidio policijsku patrolu on je okrenuo auto, a policija je krenula za njim. On je bježeći od polcije, u jednom momentu izašao iz vozila i krenuo da trči po livadi i šumi. Potraga je trajala 20 časova ali je na kraju on pronađen i uhapšen", rekao je izvor "Nezavisnih".

Protiv njega su početkom avgusta službenici Policijske stanice Prnjavor podnijeli izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka zbog sumnje da je počinilo krivično djelo razbojništvo i lažno predstavljanje odnosno da se lažno predstavio kao policijski inspektor a zatim pretukao muškarca iz Prnjavora i uzeo mu novac.

Terete ga da je 21. juna autom došao do kuće oštećenog kojem se predstavio kao policijski službenik a kada je stekao povjerenje napao ga je.

Kako je rekao izvor "Nezavisnih" muškarac mu je povjerovao da je došao kao policijski službenik ali je ovaj poznati prevarant je to iskoristio pa ga je napao pretukao i tražio novac a muškarac mu je dao oko 1000 maraka.

Ova krivična djela izvršio je 21.06.2022 godine na području opštine Prnjavor, kada je polom došao do kuće oštećenog te se lažno predstavio, a potom mu nanio tjelesne povrede i uzeo 350 eura i 250 KM.

Podsjećamo i da su lani pripadnici MUP-a RS uhapsili Velića takođe zbog sličnih prevara.