Poznato stanje ranjenog nastavnika u Lukavcu

LUKAVAC - Nastavnik Nedim Osmanović, sin Ismeta Osmanovića, ranjen je u jučerašnjoj pucnjavi koja se desila u Osnovnoj školi "Lukavac Grad", u Tuzlanskom kantonu, a prema novim informacijama, on je i dalje na odjelu intenzivne njege na UKC Tuzla.

"On je jutros skinut s respiratora, samostalno diše. To je jedina novina u odnosu na juče. Stanje je možda trenutno stabilno, ali on je na odjelu intenzivne njege sa vrlo teškim povredama. Samo možemo pričati o trenutnom stanju" rekla je portparol UKC Tuzla, Ersija Aščerić.

Podsjetimo, on je ranjen juče u predjelu vrata od strane maloljetnog učenika inicijala G. M., a operacija je trajala nekoliko sati. Na sreću, preživio je.

Dječak koji nije navršio ni 14 godina ranio ga je kada je u Nedima Osmanovića ispalio nekoliko metaka iz pištolja kojeg je uzeo od djeda, piše "Dnevni Avaz".

Javnost je potresla ova vijest, a na svu sreću nije bilo povrijeđene djece. Napadač je odmah uhapšen juče od strane policijskih službenika, prenosi "SrpskaInfo".