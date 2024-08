Poznato u kojoj državi će biti sahranjena žrtva femicida u Šipovu

ŠIPOVO - Anđelka M. (34) koju je juče u Šipovu ubio suprug Nikola Cumbo (38) nakon čega je počinio samoubistvo, biće saranjena u četvrtak u Futogu.

Sahrana mlade majke obaviće se u 15 časova na Starom groblju u Futogu.

Iza nastradale žene ostalo je dvoje maloljetne djece.

Anđelka M. ubijena je juče u autu kada ju je suprug kojeg je napustila, sačekao prije posla te je ubio u blizini svoje kuće.

Cumbo je potom sebi pucao u glavu te je s teškim povrdama prevezen u bolnicu, gdje je operisan ali je preminuo nakon operacije u UKC RS.

Supruga ga je ranije prijavljivala zbog nasilja u porodici, a zbog lošeg odnosa u braku ona ga je prije nekoliko mjeseci napustila.

Kako sazanjemo od mještana Anđelka M. je poslednjih mjeseci sa djecom živjela kod rođaka i radila je u jednom šipovačkom preduzeću.

On ju je juče nešto prije osam časova sačekao na putu do posla kada je dovezla djecu do njegove kuće.

Cumbo je kako se sumnja, sačekao da žena ostavi njhovu djecu, a potom joj presudio u autu pa pucao sebi u glavu.

Ubijena žena je rodom iz Šipova ali je sa porodicom živjela u Srbiji te je prije nekoliko godina započela život sa Cumbom u Šipovu sa kojim ima dvoje djece satrosti dvije i šest godina.

