"Pravda za Davida": Grupe koje imaju zadatak da naruše red i mir nisu dobrodošle

Grupa "Pravda za Davida" oglasila se saopštenjem povodom skupa na Trgu Krajine u Banjaluci koji će se održati u petak, 5. oktobra.

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

Poštovani građani i članovi grupe Pravda za Davida,

svima je već poznato da ćemo se 05.10.2018. SPONTANO okupiti, kao i svih ovih 192 dana do danas, na Trgu Krajine/ Davidovom trgu i da ćemo tog dana iskazati podršku porodici Dragičević u njihovoj borbi za istinu o ubistvu njihovog sina, a nakon toga i za pravedno kažnjavanje počinioca zločina i njihovih saučesnika. Kao i na prethodna dva velika skupa, ono na čemu najviše insistiramo jeste MIR i DOSTOJANSTVO. Time pokazujemo neljudima ko su ljudi .

Svjesni smo svakakvih provokacija proteklih dana, a sigurno će ih biti još više u dva naredna dana, kojima se žele zaplašiti slobodoumni građani, kako bi izostala podrška ovoj porodici. Jedna od mnogobrojnih laži i manipulacija jeste organizovani prevoz većeg broja građana iz Federacije BiH, gdje se prema izvještavanju tvornice laži -SRNA-e, priprema samo iz Sarajeva 50-60 autobusa, pri čemu su ljudi u tim autobusima plaćeni da dođu na okupljanje.

To je notorna laž, izmišljotina bolesnih umova, a svaki građanin koji se saosjeća sa ovom porodicom i koji je svjestan da je i njegovo dijete moglo da bude na mjestu Davida, dobro je došao. Isto tako, "informacija" koju je u medije proslijedio ministar Lukač, o dolasku navijačkih grupa iz Federacije, za nas je samo jedan od oblika zastrašivanja nas građana. Nikakve navijačke grupe nisu pozvane na okupljanje niti je ovo fudbalska utakmica i mjesto gdje se takve grupe trebaju okupljati, već mirno, dostojanstveno okupljanje građana u znak podrške porodici Dragičević.

Da bismo se ogradili svi skupa od onih koji bi eventualno pokušali da naruše red i mir građana, u nastavku teksta navest ćemo sve ono što grupa Pravda za Davida ne podržava i šta ne bi trebao učiniti ni jedan građanin koji je iskrena podrška:

1. Na okupljanje ne želimo da iko dolazi sa bilo kakvim obilježjima (nacionalnim, vjerskim, stranačkim) i svako ko to bude uradio, smatraćemo da nije član grupe ni podrška porodici. Ovo nije ni stranačko, ni vjersko ni nacionalno okupljanje, već okupljanje ljudi koji žele istinu i pravdu, ne samo za Davida, već za svu djecu.

2. Navijačke ili bilo kakve grupe koje imaju za zadatak da naruše red i mir, nisu dobro došle i od njih će se ograditi kako sami građani okupljeni na Trgu tako i svi članovi grupe Pravde za Davida.

3. Govor mržnje nećemo podržati, stoga vas molimo da budemo svi toga dana dostojanstveni i da pokažemo cijelom svijetu kako se ljudi ponašaju prema neljudima koji ovu porodicu drže u agoniji više od 6 mjeseci. Sami roditelji ubijenog Davida imaju pravo da u svojoj boli pomenu svakoga ko je odgovoran u ubistvu i ko je bio saučesnik u prikrivanju zločina.

4. Svi građani koji tog dana budu na Trgu treba da budu savjest ove grupe i kontrolori reda i mira. Ukoliko se primjeti bilo koji pojedinac ili grupa koja na bilo koji način pokušava da unese nemir među okupljene građane, uključite svoje mobilne telefone, snimajte osobe koje to budu pokušale i napravite širok krug oko njih, dakle ogradite se od njih, kako bi bili uočljivi našim redarima i pripadnicima MUP-a koji će takođe biti prisuni na Trgu. Ne ulazite u bilo kakve verbalne ili bilo kakve druge sukobe sa takvim osobama, već naprosto svojim ponašanjem pokažimo ko su ljudi, a ko neljudi.

5. Bilo ko da pokuša da vas pokrene da se ide negdje sa Trga, znajte da to nije član grupe Pravda za Davida i da su njegove namjere nečasne. Pravda za Davida ostaje do kraja na Davidovom trgu.

Tog dana, 05.10.2018., cijelom svijetu ćemo pokazati ko su ljudi, ko je čestiti narod Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i kako se na dostojanstven način odupiru nepravdi i kriminalu. Na Trgu će tog dana biti veliki broj novinarskih ekipa iz cijelog svijeta.Ovo nije okupljanje povodom rušenja bilo čega, a pogotovo ne Republike Srpske, ovo je okupljanje kojim gradimo, gradimo pravnu državu bezbjednu za svu našu djecu. Čovjek do čovjeka, brat do brata, roditelj do roditelja, za budućnost naše djece.