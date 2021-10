Prcić: Odnijeli dokumentaciju koju su već jednom uzeli

TUZLA - Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), postupajući po naredbama Općinskog suda u Sarajevu i Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, danas su vršili privremeno oduzimanje dokumentacije iz Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini.

Kako je rečeno iz ove agencije, navedene aktivnosti se provede zbog postojanja osnova sumnje da su direktor Američkog univerziteta i druga lica počinila krivična djela prevara, posebni slučajevi krivotvorenja isprava, porezna utaja te pranje novca.

Dokumentacija je ponovo uzimana iz prostorija u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, koje je koristio Američki univerzitet. Prisutan je bio i sam Denis Prcić, osnivač i vlasnik Univerziteta, koji je rekao da nije u pitanju pretres, već njegova dobra volja da im da dokumentaciju.

"To je isti predmet u Tuzli i u Sarajevu što se vodi. Ista dokumentacija. Žalosno je da je zaustavljeno izdavanje diploma studentima koje se trebalo izdati još prošle godine zato što je Sud BiH zabranio prilazak Univerzitetu i bilo kakav rad. Jučer je sud odobrio to i da se može doći i da dam tu dokumentaciju koju sam dao. Izuzima se dokumentacija koja je već jednom uzeta pa vraćena iz MUP-a i Tužilaštva TK", kazao je danas Prcić. On ističe da se "tu radi o politici i prepucavanju struja" te da je najžalosnije što studenti ispaštaju. On smatra da su optužbe kreirane od strane tužioca Tužilaštva BiH.

Podsjećamo, osim po prijavi studenata koji su Prcića optužili za reket, pod lupom istražitelja je i diploma Osmana Mehmedagića, direktora Obavještajno-sigurnosne agencije BiH. Tužilaštvo BiH sumnjiči Prcića da je omogućio Mehmedagiću sticanje diplome te da je on kao direktor OSA na taj način oštetio državni budžet za iznos direktorskih plaća. Prcić je u junu hapšen te pušten.