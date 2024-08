Predložen pritvor za Baševića i Gojkovića zbog malverzacija u "Šumama Srpske"

ISTOČNO SARAJEVO - Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva iz Istočnog Sarajeva podnijelo je Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu Prijedlog za određivanje mjere pritvora Slavenu Gojkoviću, bivšem vršiocu dužnosti direktora JP Šume Republike Srpske, Strahinji Baševiću, v. d. direktoru Šumskog gazdinstva "Romanija" Sokolac i Janku Veselinoviću, bivšem v. d. direktoru ŠG "Visočnik" Han Pijesak.

S druge strane, kako je za "Nezavisne novine" potvrđeno iz OJT Istočno Sarajevo, preostali uhapšeni, Mladen Lakić, vršilac dužnosti direktora ŠG "Sjemič" Rogatica i Lazo Čarkić, bivši v.d. direktora ŠG "Panos" Višegrad, pušteni su da se brane sa slobode.

Navodeći inicijale osumnjičenih, iz OJT Istočno Sarajevo saopštili su da je pritvor predložen zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 315. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika RS, a sve u vezi sa članom 37. (saizvršilaštvo).

"Navedena lica se sumnjiče da su u vremenskom periodu od mjeseca februara do 3. aprila 2020. godine na području opštine Sokolac, opštine Han Pijesak, opštine Rogatica i opštine Višegrad, i to G.S. kao v. d. direktora Šume Republike Srpske, B.S. kao v. d. direktora Šumskog gazdinstva 'Romanija' Sokolac, L.M. kao v. d. direktora ŠG 'Sjemič' Rogatica, G.J. kao v. d. direktora ŠG 'Visočnik' Han Pijesak i Č.L. kao v. d. direktora ŠG 'Panos' Višegrad, iskoristili svoj položaj i ovlaštenja kojom prilikom su nanijeli štetu budžetu Republike Srpske i to na način da su G.S. kao v. d. direktor JPŠ Šume RS, Ad Sokolac proveli više pregovaračkih postupaka bez objave obavještenja po Odluci JPŠ Šume RS svjesni da za to nisu bili ispunjeni uslovi propisani u članu 21. tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH zloupotrijebivši hitnost navedenu u Naredbi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS od 16. marta 2020.godine iako su znali da predmetnom Naredbom Ministarstva nije određeno da se provede pregovarački postupak bez objave obavještenja i da opštine Sokolac, Višegrad, Han Pijesak i Rogatica nisu proglasile elementarnu nepogodnu za dane 5. i 6. februar 2020. godine, te su iskoristili okolnosti proglašenja pandemije Koronavirus, koja je od strane Svjetske zdravstvene organizacije proglašena na globalnom nivou, u cilju učinjenja krivičnih djela, svjesno se pozivajući na saopćenje Agencije za javne nabavke BiH koje su se odnosile na pandemiju Covid 19, a koje se odnosi samo na nabavku medicinske opreme i lijekova u vezi sa pandemijom Covid 19, te su nakon provedenih pregovaračkih postupaka iskoristivši svoje službeni položaj i ovlaštenje zaključili više ugovora sa pravnim licima putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja iako su bili svjesni da je postupak javnih nabavki u isključivoj nadležnosti ugovornog organa i da ugovorni organ odgovora za namjensko i zakonito trošenje javnih sredstava", piše u detaljnom saopštenju.

Kako dalje navode, razlozi za predlaganje mjere pritvora za Strahinju Baševića (inicijali S.B) sastoje se u tome da postoje okolnosti koje ukazuju, na opasnost od njegovog bjekstva.

Pored toga, razlozi za predlaganje pritvora Gojkoviću, Veselinoviću i ponovo Baševiću ogledaju se u tome da postoji opasnost da će oni boravkom na slobodi imati priliku da utiču na svjedoke, te unište, sakriju, izmijene dokaze ili tragove važne za krivični postupak.

No, postoji i još jedan razloga zbog čega je predložen pritvor za Baševića.

"Protiv lica inicijalima S. B. postoje okolnosti koje opravdavaju bojazan da ukoliko se osumnjičeni nađe na slobodi, isti će ponoviti izvršenje istog krivičnog djela, ili da će učiniti drugo krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora od 3 godine ili teža kazna ZKP RS", navodi se u saopštenju OJT Istočno Sarajevo.

