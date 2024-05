Preduzimač iz BiH na sudu zbog prevare "teške" 1,4 miliona evra

BEČ - Građevinski preduzimač iz BiH pojavio se danas pred sudom u Beču kako bi odgovorio na optužbe koje ga terete da je troje stanovnika Beča prevario za 1,4 miliona evra!

Naime, riječ je o slučaju koji traje već godinama, a koji bi uskoro trebao dobiti svoj sudski epilog. Državljanin BiH (34) je vlasnik građevinske firme koja je kupcima prodala kuću u dupleksu vrijednu 1,4 miliona evra. Jedan vlasnik je platio 607.500 evra dio kuće, dok je drugi dio kuće kupio par, plativši 780.000 evra. Ipak, ono što je sporno u svemu jeste da kuća nema potrebne dozvole i vlasnici su čak dobili i nalog za rušenje.

Naime, kuća nije izgrađena u skladu sa građevinskom dozvolom, što je bh. državljanin znao kada je prodavao kuću i bio je svjestan toga, tvrdi tužilac.

“On je ovu informaciju sakrio od kupaca, iako je znao da će doći i nalog za rušenje”, rekao je tužilac na današnjem ročištu. Međutim, optuženi se branio da je kuća možda veća od one koja je dobila građevinsku dozvolu, ali da nema riječi o bilo kakvoj prevari.

Optuženi je rekao da je često bio na gradilištu kuće, ali da nije mjerio kolike su tačne dimenzije kuće, već se oslanjao na upravnika gradilišta. On je dodao da u to vrijeme, kao ni u vrijeme sklapanja ugovora nije znao da je drugi dio kuće u dupleksu veći nego što je to predviđeno dozovolom.

Međutim, kao svjedoci su se pojavili i komšije iz okolnih kuća, koji su rekli da se golim okom moglo vidjeti da je kuća veća nego što je navedeno u dozvoli, te da uopšte nije izgrađena u skladu sa građevinskom dozvolom. Nastavak suđenja očekuje se za dva mjeseca kada će biti poznat epilog ove sage koja traje već godinama.

