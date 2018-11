Prekršajna prijava protiv Muriza Memića zbog neprijavljenog protesta

SARAJEVO - Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo podnijelo je prekršajnu prijavu protiv Muriza Memića zbog organizovanja nenajavljenih mirnih protesta 5. oktobra u Sarajevu pod nazivom "Pravda za Dženana".

Kako je Memić rekao za "Klix.ba", istina je da nije najavio proteste i da je na ranije održanim protestima ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu kazao da sljedeće neće najaviti.

"To mene košta vremena i živaca. Više od dvije godine borbe koštalo me je mnogo jer nisam radio kako treba. Oboljeli su mi majka, brat i supruga. Ovo je pravna država koja će mene kazniti i nek' me kazni, ali neka kazni i ubice i kriminalce", kazao je Memić.

Prekršajnu prijavu upućenu Opštinskom sudu u Sarajevu potpisao je komandir Druge policijske uprave Vahid Bakija.

"Naveli su da kao dokaz imaju snimak i zabilješku policijskog službenika. Ja ću sve priznati i platiti, ali kakva smo mi pravna država. Neka nađu i kazne ubice policajaca, mog Dženana i svih ostalih nevino ubijenih", poručio je Memić.

Večerašnji skup "Pravda za Dženana" je najavljen na Trgu djece Sarajeva u 18 sati.

