Prelaz Karavanke "koban" za kriminalce sa Balkana

KLAGENFURT - Pripadnici granične policije na prelazu Karavanke posljednjih nekoliko dana izvršili su priličan broj hapšenja osoba sa područja Balkana za kojima su bile raspisane međunarodne potjernice.

Posljednji u nizu je državljanin Srbije (40) koji je sinoć uhapšen nakon što je utvrđeno da za njim postoji aktivan nalog za privođenje koji je raspisalo javno tužilaštvo iz Salcburga zbog optužbi za teške krađe i provale. On je odmah sa graničnog prelaza sproveden u zatvor u Klagenfurtu po nalogu istog tužilaštva.

Samo par dana ranije uhapšen je državljanin Hrvatske (46) koji se nalazio na Interpolovoj potjernici po zahtjevu Bosne i Hercegovine. Kako prenose austrijski mediji, on je otkriven dok je automobilom njemačkih regitarskih tablica prelazio iz Slovenije u Austriju. Kako su policajci rutinski provjerili dokuemente, shvatili su da je riječ o čovjeku sa potjernice. Navodno, i sam je bio iznenađen privođenjem.

"Riječ je o osobi sa Interpolove poternice i postoji nalog za hapšenje. Mi smo samo postupili po tom nalogu", rekli su u policiji.

Na istom graničnom prelazu otkriven je i državljanin BiH (43) kojem je zabranjen ulazak u Austriju. Nakon kratke provjere ispostavilo se da je riječ o čovjeku koji je prije 15 godina počinio nasilni zločin, zbog kojeg je i osuđen:

“Tokom provjere otkrili smo da je on osuđen na nekoliko godina zatvorske kazne zbog nasilnog zločina iz 2006. godine. Tada je uslovno pušten na slobodu, ali uz trajnu zabrana ulaska u zemlju”, saopštila je policija. Jedna od zanimljivosti hapšenja ovog bh. državljanina jeste i to da je on u domovini čak i legalno promijenio ime kako bi pokušao da izbjegne ovu zabranu, ali mu nije uspjelo. I on je sproveden u zatvor u Klagenfurtu.

