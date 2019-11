Preminula baka koja je grlila lobanju sina, simbol užasa rata u BiH

BRATUNAC - Baka Dobrina Prodanović, nesrećna žena iz Srebrenice, čija slika sa sinovljevom lobanjom postala simbol sveg užasa rata u BiH, preminula je juče, saopštila je Boračka organizacija Opštine Bratunac. Ona će biti sahranjena danas u 13 sati na porodičnom groblju u Fakovićima.

Dobrina je 1993. godine zastala pred zemnim ostacima svog stradalog sina, tačnije, pred njegovom lobanjom, pršljenom, tri rebra i lijevom lopaticom. Odmah je prepoznala po navlaci za zube da je to njen Živan, momak koji je ubijen sa 24 godine. Obgrlila je lobanju i zakukala.

"Prepoznala sam mog Živana po navlaci za zube, uzela sam njegovu lobanju u šake i cvilila sve dok glas nisam izgubila, a oči mi pobijelile. Presudili su mi tog dana, ja sam u grobu već 23 godine", rekla je Dobrina u izjavi za medije 2016. godine.

Živan je stradao u selu Ratkovići kod Srebrenice, pošto su pripadnici armije BiH upali, palile kuće i ubijali ljude...

Selo, u kom je prije rata živjelo 338 Srba je opustelo, a majka nije mogla da smogne snage da se vrati na ognjište gdje je odgajala sina. Do svoje smrti živjela je kod Bratunca.

"Duša me strašno boli. Mogla sam umrijeti u selu, kuća spaljena, nema mi djeteta... Preklinjala sam da me sklone odatle, nisam mogla to da izdržim. Tugujem, sama sam. Plačem i samo plačem, oči mi se nisu još osušile. Izvadili su mi srce iz grudi, živim bez srca, bez mog Živana, ne znam ni kako sam živa", govorila je kroz plač.

