Presretači u Srpskoj prošle godine ulovili 12.981 nesavjesnog vozača

BANJALUKA - Mobilni i stacionarni radari tokom prošle godine u Republici Srpskoj zabilježili su čak 82.215 prekršaja prekoračenja brzine.

Od toga je presretačima evidentiran 12.981 prekršaj, stacionarnim radarima 15.779 prekršaja, a ostali prekršaji su evidentirani Dual, Ramer 10 i Tru cam mobilnim radarskim sistemima, navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) RS za "Nezavisne".

Iz MUP-a RS kažu da je evidentirano čak 57.668 prekršaja zbog prekoračenja brzine od deset do 20 km na čas.

"Radari su zabilježili 16.660 prekršaja zbog prekoračenje brzine od 20 do 30 kilometara na čas te 7.887 prekršaja prekoračenje brzine iznad 30 km na čas", kazali su iz MUP-a RS i dodali da su najveću brzinu evidentirali presretači i bila je 196 km/h u mjestu Dobrljin, opština Novi Grad, gdje je ograničenje brzine 80 km na čas.

Radarski sistemi u RS su, inače, tokom 2019. godine evidentirali 79.641 prekršaja prekoračenja brzine vožnje, a presretači su evidentirali 8.868 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine.

Kako navode, trenutno je u funkciji 41 mobilni radarski sistem.

"Od toga je 12 uređaja za mjerenje brzine kretanja motornih vozila koji su ugrađeni u službena vozila presretače i tri stacionarna radarska sistema", saopštili su iz MUP-a RS te dodali da su stacionarni radarski sistemi instalirani na području policijskih uprava Banjaluka, Prijedor i Zvornik.

Prema njihovim riječima, trenutno rade na uspostavljanju 12 novih stacionarnih radarskih sistema na području grada Banjaluka, a u 2021. godini planiraju postaviti još 88 radarskih sistema, koji će biti raspoređeni na području cijele RS.

Milija Radović, zamjenika direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, kaže za "Nezavisne" da su radari koje je MUP nabavio tokom prošle godine jedan od razloga povećanog broja evidentiranih prekršaja.

"Prvi razlog je to što je, iako je zbog vanrednog stanja smanjen broj vozila na ulicama, povećan broj onih koji prekoračuju brzinu. Drugi razlog je što se MUP značajno opremio u pogledu automatske kontrole brzine kretanja", kazao je Radović.

Prema njegovim riječima, u prošloj godina bio je značajno manji broj poginulih lica u odnosu na 2019. godinu.

"Brzina je bila najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda, pa svakako da je veći broj radara na ulicama važan za smanjenje broja nezgoda", rekao je Radović, podvlačeći da je kazna najjača preventiva kada je u pitanju brzina kretanja.

Visina kazni

*50 KM za prekoračenje brzine od deset do 20 km na čas

*Rasponska novčana kazna od 100 do 300 KM, zabrana upravljanja vozilom od jednog do četiri mjeseca i dva kaznena boda za prekoračenje brzine od 20 do 30 km na čas

*Rasponska novčana kazna za prekoračenje brzine od 400 do 1.000 KM, zabrana upravljanja motornim vozilom od dva do šest mjeseci i dva kaznena boda za prekoračenje brzine iznad 30 km na čas