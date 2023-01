Presuđeni ubica optužen za zelenaštvo

BANJALUKA – Okružno javno tužilaštvo Banjaluka podiglo je optužnicu protiv Miše Petkovića (43) iz Doboja zbog zelenaštva.

Naime, kako se navodi u optužnici, on je 23. septembra u Banjaluci radnici kladionice za koju je znao da se nalazi u teškoj materijalnoj situaciju posudio 350 KM i obavezao je da taj iznos vrati do 15. oktobra, te još 350 KM na ime kamate do 15. novembra prošle godine.

Kako stoji u optužnici, nakon što mu je vratila, on je tražio još novca, kojeg radnica nije imala, pa joj je onda naredio da isplaćuje dnevnu kamatu od 35 KM.

Dalje piše, između ostalog, da je Petković prijetio njoj i njenom maloljetnom sinu, te je natjerao prijeteći joj pištoljem da mu da ključeve od kladionice i šifre od alarma i sefa, te je iz njene kladionice ukrao 7.808 KM i novac od vaučera u iznosu od 3.165 KM, te cigare raznih vrsta u vrijednosti od 1.650 KM.

Njemu se u optužnici traži produženje pritvora.

Podsjećamo, kako su pisali neki mediji, Petković je poznat policiji i do sada je odslužio više zatvorskih kazni.

Naime, on je, prema pisanju medija, 2003. godine osuđen na deset godina zbog brutalnog ubistva komšije. Prema pisanju medija, on je tada prvo silovao, a zatim i sjekirom ubio muškarca.

Tokom služenja ove kazne, on se jedan vikend nije vratio sa slobodnog dopusta, te je pobjegao u Srbiju, gdje je počinio još jedno teško ubistvo.

On je 2008. godine u Novom Sadu ubio Dragana Sremčića. Nakon tog hapšenja priznao je da je došao u stan Sremčića, sa kojim je bio u dobrim odnosima, uzeo nož i nanio mu smrtonosne ubode po vratu i grudima, te je pokušao da se otarasi tijela kojeg je sa trećeg sprata vukao do prizemlja.

Ranije je bio osuđivan i zbog razbojništva.