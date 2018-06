Pretresi na više lokacija u Sarajevu, uhapšeno šest osoba

SARAJEVO - Policijski službenici Federalne uprave policije (FUP) u akciji kodnog naziva "FDS" uhapsili su šest osoba na području Kantona Sarajevo, a vezano za krivično djelo "Udruživanje radi činjenja krivičnog djela".

"U sklopu navedene akcije, a po Naredbama Opštinskog suda u Sarajevu, vrše se pretresi stambenih objekata na više lokacija na području Kantona Sarajevo, te je do sada lišeno slobode šest osoba, incijala A.S. (1968.), K.M. (1975.), S.P. (1978.), N.B. (1976.), A.M. (1965.) i M.J. (1981.), a koja se dovode u vezu sa naprijed navedenim krivičnim djelima", navedeno je u saopštenju FUP-a.

Saopšteno je i da je prilikom pretresa, do sada pronađena i oduzeta veća količina duvana, cigareta i duvanskih proizvoda, te veća količina novca, vatreno oružje, mobilni telefonski aparati, SIM kartice i drugi predmeti koji potiču ili se dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelom.

"Lica lišena slobode se privede u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade nakon čega će ista biti u zakonskom roku predata Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo uz Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu", navode u FUP-u.