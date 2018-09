Pretučeni dječak iz Doboja pušten na kućno liječenje, Kinez ostao bez pasoša

DOBOJ - Kineski državljanin Lin Yisong (38), koji je osumnjičen da je pretukao dvanaestogodišnjeg dječaka, nakon hapšenja je ostao bez pasoša, do okončanja postupka ne smije mrdnuti iz Doboja, a na slobodi će pratiti nastavak ovog slučaja koji je javnost digao na noge.

"To su mjere koje nemaju određeno trajanje, mogu da traju do pravosnažnosti presude, odnosno do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora, i sud kontroliše opravdanost tih mjera svaka dva mjeseca", pojasnila je Irena Puzić, branilac vlasnika kineske radnje pred kojom se u ponedjeljak naveče dogodio incident.

Yisong je po nalogu Okružnog javnog tužilaštva Doboj uhapšen u četvrtak ujutru, istog dana je iz Policijske uprave Doboj predat Tužilaštvu, a nakon što je saslušan, sudija za prethodni postupak Osnovnog suda mu je izrekao mjere oduzimanja putnih isprava, zabranu putovanja i zabranu napuštanja boravišta.

Tokom saslušanja, saznajemo, kineski državljanin je imao i službenog prevodioca, iako solidno govori srpski jezik, ali kako nam je objašnjeno, to je uobičajena procedura kada je riječ o stranim državljanima.

Pasoš mu je oduzet da ne bi pobjegao iz BiH, u kojoj boravi već osam godina i bavi se trgovinom, odnosno da bi se obezbijedilo njegovo prisustvo u toku krivičnog postupka.

Dvanaestogodišnji I.P. je u srijedu pušten na kućno liječenje, kaže njegov otac Dragan Prodić.

"Upućen je psihologu, zatim upućen je na magnetnu rezonancu jednog dijela glave, tako da to liječenje apsolutno još nije ni blizu kraja", priča Prodić.

On je ponovio da su njegovom sinu nanesene teške tjelesne povrede, dok branilac kineskog državljanina navodi da ta kvalifikacija zavisi od medicinskog vještačenja.

Iz Tužilaštva je saopšteno da je osumnjičeni u ponedjeljak oko 18.30 ispred trgovačke radnje u Ulici kralja Aleksandra upotrebom sile i snage tjelesno povrijedio maloljetno lice uzrasta 12 godina, pri čemu je oštećeno lice zadobilo teške tjelesne povrede.

Nakon incidenta, u blizini kineske radnje se svako veče može vidjeti policijska patrola.