Prevrnuo se autobus kod Nevesinja, dvije osobe poginule, više povrijeđeno

NEVESINJE - U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko osam časova na putu Nevesinje - Gacko, u kojoj se prevrnuo autobus “Globtura”, život je izgubilo dvoje lica, dok je više njih povrijeđeno.

“Uviđaj se još nastavlja, mada su radnje na licu mjesta okončane, a svi putnici su izvučeni, s tim da su oni povrijeđeni, zahvaljujući blagovremenoj intervenciji vozila Hitne pomoći prevezene za sada do Bolnice Nevesinje”, kažu u Policiji.

Oko 10 časova je počelo i izvlačenje autobusa koji je sletio pod put.

Autobus se prevrnuo na dionici ceste kod mjesta Vrtič, tridesetak kilometara od Nevesinja, uz rijeku Zalomku.

U autobusu koji se kretao iz pravca Beograda, pa preko Nevesinja trebao da nastavi dalje ka Mostaru, bilo je dvadesetak putnika.

Cijelu Hercegovinu je jutros, usljed nedostatka vjetra, prekrila i magla, a na putu od Gacka do Nevesinja bilo je leda, pa je sve to vjerovatno u dobroj mjeri doprinijelo nesreći, iako u policiji o uzrocima još niko ne želi da govori do konačnog okončanja istrage.

