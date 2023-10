Pričepio mu ruku prozorom, vozao po parkingu i pregazio ga autom

BRČKO - Milorad J. iz Brčkog optužen je da je na parkingu trgovačkog centra nakon verbalne rasprave sa J.J. i njegovim sinom D.J., "pričepio" ruku D.J. prozorom na svom autu, te ga tako zaglavljenog vozio nekoliko metara, a kada je pao na tlo, prešao mu je vozilom preko karlice.

Optužnicu je podiglo Tužilaštvo Brčko, a potvrdio nadležni sud.

Kako se navodi u optužnici, sve se desilo 25. juna 2022. godine oko 21.30 časova, u Brčkom u Ulici Bijeljinska gdje je optuženi došao svojim mercedesom sprinterom, do parkiranog audija iz kojeg su izašli J. J. i njegov sin D.J, koji su prišli njegovim prednjim lijevim vratima.

Došlo je do verbalne rasprave tokom koje je D.J. kroz prednji lijevi prozor vozača stavio desnu ruku, a optuženi je skoro do kraja zatvorio prozor i na taj način pričepio oštećenom ruku koju on nije mogao izvući.

"Vozilom je krenuo sa parkinga dok je D.J. sa zaglavljenom rukom trčao nekoliko metara zakačen za vozilo. Potom je uspio izvući ruku, usljed čega je pao na tlo. Tada je optuženi vozilom naglo skrenuo ulijevo i zadnjim lijevim pneumatikom prešao preko karlice, zbog čega je D.J. zadobio teške tjelesne povrede", navodi se u optužnici.

Radi se o prelomu više kostiju na tijelu, a po cijelom tijelu imao je i oguljotine i ogrebotine kože.

"Dakle, drugog teško tjelesno povrijedio, čime je učinio krivično djelo teška tjelesna povreda", navodi se u optužnici.