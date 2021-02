Prijatelja ubo nožem, a on mu krampom razbio audi

PRIJEDOR - Pijančenje Vasifa S. (66) i Hazima B. (51) kod zajedničkog prijatelja u Trnopolju, kod Prijedora, završilo je krvavom tučom, u kojoj je prvi drugog ubo nožem u ruku, dok mu je oštećeni tako ranjen uzvratio razbijanjem automobila krampom.

Naime, kako nam je potvrđeno, krvava tuča, u kojoj je Vasif S. iz Kozarca nakon pijančenja nožem ubo u ruku poznanika Hazima B. iz istog mjesta, desila se juče, jedan sat iza ponoći.

"Kada su krenuli kući od prijatelja kod kojeg su bili i konzumirali alkohol, izbio je sukob među njima", rekao je izvor "Nezavisnih" blizak istrazi.

Njihov verbalni sukob eskalirao je kada su bili u dvorištu kuće pa je ubrzo prerastao u fizički obračun.

Kako je rekao naš izvor, Vasif S. je tokom obračuna izvukao nož i njime ubo Hazima B. u ruku. Prema njegovim riječima, oštećeni Hazim je tako ranjen pronašao kramp u dvorištu i udario po Vasifovom automobilu.

"Radi se o automobilu audi A6", pojasnio je naš izvor.

Takođe nam je potvrđeno da je Hazimu B. konstatovana teška tjelesna povreda ruke.

Kako su juče naveli iz Policijske uprave Prijedor navodeći inicijale učesnika tuče, slučaj im je prijavljen u četvrtak, jedan čas iza ponoći.

"Policiji je prijavljeno da je u mjestu Trnopolje, nakon verbalne svađe, došlo do fizičkog sukoba dva lica. Tom prilikom jedno lice zadobilo je tjelesne povrede. Utvrđeno je da se radi o V.S. iz Kozarca, koji je nakon verbalne svađe, licu H.B. iz Kozarca nožem nanio tjelesnu povredu u predjelu šake, nakon čega je povrijeđeno lice upotrebom podesnog predmeta oštetilo vozilo lica V.S.", naveli su iz policije.

Kako dodaju, zbog zadobijenih povreda oštećenom H.B. pružena je pomoć u prostorijama JZU Bolnica "Dr Mladen Stojanović" u Prijedoru. Dodali su da je u toku istraga kako bi se utvrdile okolnosti pod kojima se incident desio.

Protiv Vasifa S. Okružnom tužilaštvu Prijedor biće podnesen izvještaj za tjelesnu povredu, a protiv Hazima B. za oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.