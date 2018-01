Prijatelji prikupljaju novac da prevezu tijelo Banjalučanina iz Kanade

VANKUVER, BANJALUKA - Duško Šurlan, tridesettrogodišnji Banjalučanin, preminuo je u Kanadi prije sedam dana, a njegova najbliža rodbina i prijatelji putem akcije na internetu prikupljaju novac kako bi bio organizovan prevoz njegovog tijela iz Kanade i sahranjen u rodnom gradu.

"Tragične neočekivane okolnosti oduzele su mu život, jednostavno mu je srce otkazalo. Kako Duško nema porodicu ili rođake ovdje u Vankuveru, u dogovoru sa njegovim bratom odlučili smo da njegovo tijelo transportujemo nazad za Banjaluku. Nije radio puno radno vrijeme i nije ništa ostavio iza sebe", navela je Milica Spasojević-Supar, njegova prijateljica iz Vankuvera i inicijator akcije.

Na veb-stranici "GoFundMe", američkoj besplatnoj platformi za prikupljanje sredstava, Milica je pokrenula akciju prikupljanja novca, na koju se do sada odazvalo 59 ljudi i prikupljeno je 5.480 dolara.

Spasojević-Stuparova rekla je za "Nezavisne" da je potrebna suma već skoro sakupljena jer je i Duškov brat, Boško Šurlan, u Njemačkoj prikupio oko 7.000 dolara. Još se ne zna tačan datum sahrane.

"Ja sam sredila svu papirologiju sa bh. ambasadom u Otavi i trebalo bi narednih dana da dogovorim i potpišem ugovor o njegovom transportu s pogrebnim društvom. Plan je da ga avionom prevezu do Zagreba, gdje će banjalučko društvo za pogrebne usluge preuzeti tijelo. Duško će biti sahranjen na groblju u Lazarevu u Banjaluci", kaže Milica, dodajući da će procedura prevoza tijela dugo trajati.

Duško je došao u Vankuver prije devet mjeseci da bi svoj život nastavio u Kanadi, no splet okolnosti mu to nije dozvolio i on je preminuo.

I njegovi poznanici i komšije iz Banjaluke osnovali su Facebook grupu za prikupljanje novca da bi pomogli porodici.

U kafe-baru "Mačak" u Kumsalama (iza zgrade "Vitaminke") postavili su kutiju na kojoj je naznačen Duškov nadimak Duka, te zamolili za novčanu pomoć.

Milan R., njegov poznanik iz Banjaluke, navodi da nije ni znao da je Duško trenutno u Kanadi.

"Poznavali smo se od osnovne škole. Tada je živio u Kumsalama u Banjaluci. Kao dijete je ostao bez oba roditelja. Kada je imao svega osam godina, otac mu je takođe umro u Kanadi, a majka ovdje nedugo zatim. Život ga nije mazio, a on mu se smijao u lice. Zapravo, Duleta, pored svih problema koje je imao, rijetko ste mogli vidjeti a da nije nasmijan. Brat mu sa svojom porodicom živi u Njemačkoj, a zahvaljujući ocu dobio je kanadsko državljanstvo. Odlazio je i u Njemačku i u Kanadu povremeno da radi, ali se tamo nije mogao skrasiti. Siguran život uvijek je radije mijenjao za društvo i grad gdje je odrastao i kome se vraćao. Njegova želja sigurno ne bi bila da ostavi kosti u tuđini", priča Milan.

Duškovi brojni prijatelji se opraštaju potresnim porukama putem njegovog Facebook profila.