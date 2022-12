Prijateljice Mirnese S. u šoku, ne vjeruju da je sama to izvela

ŠTUTGART - I dok je Mirnesa S., osumnjičena za pljačku vijeka u Njemačkoj, i dalje u bjekstvu, njene prijateljice su za njemački RTL izjavile da su i dalje u nevjerici da je ona to mogla da izvede.

Želeći da ostanu anonimne, njene četiri prijateljice su progovorile za njemačke medije. One potvruđuju da je osoba na slikama zaista Mirnesa S., ali da je malo toga objavljenog o njoj zaista istina.

Naime, i dok je Mirnesa S. objavljivala slike luksuznog života i provoda, one tvrde da nije živjela luksuznim životom, te da je to samo privid.

“Skupi rolex satovi su samo dobra kopija,” kaže jedna od prijateljica.

Kada su prvi put čule za pljačku te da se Mirnesa S. povezuje sa njom, ostale su u šoku. One tvrde da niko iz njihovog društva i okruženja nije u stanju da izvede takvu krađu, pa ni Mirnesa S. Sve one su saglasne u jednom: kontakt sa Mirnesom je prekinut iznenada i to neko vrijeme prije pljačke. Nisu znale šta se dešava sa njom.

One su uvjerene da, čak da je Mirnesa S. i ukrala milion evra, definitivno nije sama to izvela. Potvrđuju da se i u prošlosti znala vezati za trenutne partnere koje je slijepo slušala i, kada bi bila u vezi, prijateljicama se nije javljala. Ovo upućuje na to da je njen partner mogao imati nešto sa cijelim slučajem.

Njene prijateljice dodaju da je prije par godina radila kao kasirka u supermarketu. Kasnije je bila i blagajnica, pa je tada možda razvila sklonost ka novcu. Nakon supermarketa radila je kao konobarica, ali je zbog povrede kičme morala promijeniti posao.

Dodaju da je voljela izlaske i da se zabavlja. Ipak, sve njene prijateljice su saglasne u jednom: čitav život je vrijedno radila, sama zarađujući za život.