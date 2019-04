Prijava pokušaja otmice djevojčice uznemirila Banjalučane

BANJALUKA - Priča o navodnom pokušaju otmice djevojčice šokirala je sinoć Banjaluku, a građani su i juče bili uznemireni pa su djecu dovodili u školu, dok iz policije navode da je istragom utvrđeno da u ovom slučaju krivičnog djela nije bilo, odnosno da Banjalučanin V.S. nije namjeravao uvući maloljetnicu u vozilo.

Brzinom svjetlosti, društvenim mrežama raširilo se upozorenje da je muškarac, starosti između 30 i 40 godina, "oko 19 časova pokušao napastvovati dvije djevojčice, odnosno ugurati ih u auto u naselju Starčevica", te da je "reagovao njihov brat", nakon čega je misteriozni muškarac pobjegao, ali mu je auto nađen.

Već ujutru, iz PU Banjaluka su potvrdili da su uhapsili Banjalučanina V.S., osumnjičenog za pokušaj otmice.

"Nakon prijave da je nepoznati muškarac ispred marketa u Ulici Slobodana Kusturića u opel pokušao nasilno da uvuče maloljetnicu, a koja je bila u društvu još jedne maloljetnice, identifikovan je, pronađen i uhapšen V.S.", rekli su ujutru iz PU Banjaluka, odakle su kasnije, popodne, naveli da su istragom utvrdili da pokušaja otmice nije bilo.

Dok su policajci provjeravali šta se popodne dešavalo, na Starčevici su u šoku prepričavali ovaj događaj, navodeći da je i sinoć na sve strane bilo policajaca koji su se raspitivali o navodnom pokušaju otmice.

Sva djeca koju smo sreli u ovom dijelu grada, pa čak i ona starija, bila su u pratnji roditelja i starijih lica, a igralište je bilo potpuno prazno.

"Naravno da smo šokirani! Svi pričaju o pokušaju otmice dvije djevojčice i to u predvečerje. Iz medija čitamo da je u pitanju lice s psihičkim problemima, ali odakle mu onda automobil, ko mu daje dozvolu i kako smije da se slobodno kreće? Šta bi se desilo da je dijete ušlo u auto", ogorčeni su mještani.

Jedna mještanka ispričala je za "Nezavisne" da je preksinoć srela mladića koji je trčao raspitujući se za sivi automobil u koji je, navodno, muškarac pokušao uvući dvije djevojčice od kojih mu je jedna sestra.

"Automobil je bio parkiran u slijepoj ulici, ali u njemu nije bilo nikog. Došla je i policija, a kasnije sam čula da je po tablicama našla vlasnika koji inače živi u obližnjoj zgradi", rekla je ova mještanka.

Banjalučanin, blizak porodici jedne od djevojčica, rekao je za "Nezavisne" da se porodica o ovom slučaju neće oglašavati.

"Molim vas da razumijete porodice obje djevojčice", naveo je sagovornik "Nezavisnih", a na naše pitanje da li porodica smatra da je riječ o pokušaju otmice, on je rekao da nema komentar, te da se saopštenjem oglasila policija.

Iz policije su popodne saopštili da je provjerama utvrđeno da nije bilo pokušaja otmice, kako je to navedeno u početnoj, anonimnoj prijavi.

Kako su dodali, policajci su utvrdili da V.S. nije pokušao nasilno da uvuče maloljetnicu u vozilo, niti je vozilo bilo blizu marketa, već ju je uzeo za ruku u namjeri da s njom ostvari komunikaciju, a što je kod nje izazvalo osjećaj straha, nakon čega ju je pustio i nije nastavio da ide za njom.

"V.S. će biti sproveden na Kliniku za psihijatriju", kažu iz PU Banjaluka, a po nezvaničnim saznanjima, navodno je već liječen na Psihijatriji.

Izvor blizak istrazi tvrdi da su istražioci utvrdili da su se dvije djevojčice igrale u blizini marketa, te kada su prolazile pored V.S., kojeg poznaju iz komšiluka, on je stavio ruku na rame jedne od djevojčica jer je htio da ostvari komunikaciju s njima, ali su one znale da on ima psihičkih problema, zbog čega su se uplašile.

Po istom izvoru, potom su obje ušle u market, a po izlasku su opet srele V.S., koji je ovaj put drugu djevojčicu uhvatio za ruku pa su se one uplašile i pobjegle.

"Iako je policija blagovremeno preduzela mjere na indentifikovanju počionioca, ombudsman za djecu će o ovom slučaju zatražiti od nadležnih institucija hitnu istragu", rekli su iz Institucije ombudsmana za djecu RS.

Stručnjaci: Bitno prijaviti

Jadranka Stanković, psihijatar, rekla je da je agresivno ponašanje, koje ugrožava drugog, na neki način uvijek znak mentalnog poremećaja, ali i vrlo često neliječenog duševnog oboljenja.

Po njenim riječima, bitno je da prijavimo ako sumnjamo da je neko, recimo, u porodici, ili čak i komšiluku, bolestan.

"Često institucije uopšte ne znaju da neko ima problem, jer svi izbjegavaju da to prijave i na taj način prave grešku", pojašnjava Stankovićeva za "Nezavisne".