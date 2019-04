Prijava protiv Čavke zbog slučaja "selefije"

SARAJEVO - Oleg Čavka, tužilac Tužilaštva BiH, rekao je danas da zvanično nikakvu obavijest nije dobio da Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH vodi istragu protiv njega, ali da mu je rečeno da je protiv njega došla prijava.

"Isto kako su to neki mediji objavili, na isti način ću sada to demantovati. Iz pouzdanih izvora VSTV-a sam saznao da je to dezinformacija", tvrdi Čavka za "Nezavisne".

Naime, kako nezvanično saznajemo, prijava protiv Čavke odnosi se na aferu o navodnom vrbovanju selefija u BiH od strane hrvatskih obavještajaca, u kojem je Čavka postupajući tužilac.

Pojedini mediji u Federaciji BiH pišu o tome kako je Ured disciplinskog tužioca VSTV BiH pokrenuo istragu i disciplinski postupak protiv Čavke, ali iz Ureda disciplinskog tužioca juče se niko nije oglašavao.

Iz VSTV-a su poručili da se danas obratimo službenim upitom, te da u ovom trenutku ništa od medijskih navoda ne mogu potvrditi, ali ni negirati.

"Nezavisne" nezvanično saznaju da ta prijava ipak postoji u Uredu disciplinskog tužioca, što je i sam Čavka potvrdio.

Čavka je i ranije bio pod istragom, i to nakon što je hakovao e-mail tadašnjeg glavnog tužioca Tužilaštva BiH Milorada Barašina. Tada je kažnjen šestomjesečnim smanjenjem plate.

Ured disciplinskog tužioca zatražio je Čavkinu suspenziju i početkom 2017. godine zbog sumnji u zloupotrebu položaja u predmetu "Džoker", u okviru kojeg je, navodi se, izdejstvovao nižu zatvorsku kaznu za optuženog Zorana Popovića. Disciplinska komisija VSTV-a nije prihvatila taj zahtjev.

Osim predmeta u vezi sa vrbovanjem selefija, Čavka je postupajući tužilac i u predmetu "Diplome", formiranom nakon medijskih objava o kupovini diploma u BiH.

Podsjetimo, afera "selefije" već sedmicama potresa bh. javnost i šire, a Tužilaštvo BiH je zbog ove afere saslušalo Dragana Mektića, ministra bezbjednosti BiH, njegovog zamjenika Miju Krešića, novinare Matu Đakovića i Avdu Avdića, te svjedoka H.Č. koji se pojavljuje u napisima o ovoj aferi.

Nakon svih saslušanja Tužilaštvo BiH je odlučilo da ne provodi istragu u ovom predmetu. Međutim, nakon samo nekoliko dana iz Tužilaštva BiH su objavili da je istraga pokrenuta protiv Mektića, kojeg sumnjiče da je odavao povjerljive podatke i ugrožavao sigurnost zemlje.

Mektić je taj potez Tužilaštva BiH nazvao glupim, te "običnom nebulozom".

Srpska demokratska stranka najoštrije je osudila, kako su saopštili, zloupotrebu Tužilaštva BiH od strane glavne tužiteljice Gordane Tadić i pokretanje neosnovane istrage protiv ministra Mektića.

"Umjesto da Tužilaštvo BiH pokrene ozbiljnu istragu na osnovu evidentnih dokaza o miješanju Hrvatske obavještajne službe u unutrašnje odnose u BiH, ono je istu obustavilo i oštricu usmjerilo prema onima koji su skrenuli pažnju na taj problem. Očigledno je da se ovo i ovakvo Tužilaštvo BiH stavilo u svrhu političko-tajkunskih grupa, stranih interesnih uticaja i rodbinskih veza, a da su mu pravo, pravna država i zaštita građana BiH potpuno sporedni", rekli su iz SDS-a.