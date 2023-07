Prijedor: Optužen za krađu krsta, dvolitre piva i pola litre rakije

PRIJEDOR - Osnovni sud u Prijedoru potvrdio je optužnicu protiv M.E. koja ga tereti da je iz jedne kuće u ovom gradu ukrao dvolitru piva i pola litre rakije, a iz katoličke crkve krst i druge crkvene predmete.

Kako je potvrđeno "Nezavisnim novinama", M.E. je optužen da je 10. februara 2021. godine, od 12 do 19 časova, u mjestu Gornji Volar, došao do Katoličke crkve Sveti Ante te kamenom razbio staklo na prozoru, zatim provukao ruku i prozor otvorio, te ušao u bogomolju.

"Optužen je da je ukrao pozlaćeni krst (križ), neutvrđen broj pozlaćenih limenih pehara (kaleža), te neutvrđenu količinu crkvenih predmeta koji služe za pričešće, nakon čega je otišao, a šteta iznosi oko 1.000 KM", navelo je Okružno javno tužilaštvo Prijedor, koje je optužnicu podiglo.

Optužen je, takođe, da je od 8. do 10. februara 2021.godine, u istom mjestu, došao do jedne kuće, te nasilno otvorio ulazna vrata.

"Ušao je unutra, ispremetao stvari, te ukrao jednu dvolitru piva i pola litre rakije nakon čega je otišao, pričinivši vlasnici kuće štetu u neutvrđenom iznosu", navodi se u optužnici.