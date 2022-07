Prijedorčanin redom obijao objekte, našao samo 63 KM pa se počastio pivom

PRIJEDOR - Prijedorčanin Aleksandar J. optužen je za više provala u nekoliko objekata Gradske tržnice Prijedor, na kojima je pričinio veliku štetu kako bi ušao, ali u tim pohodima ovaj "baksuzni lopov" jedva je "nakuckao" 63 marke, međutim uspio je na jednom mjestu bar da se počasti pivom iz frižidera.

Terete ga i da je pretukao Duška J., oštetio automobil jedne sugrađanke kao i za krađu dva akumulatora iz kamiona sa Erginom Š., koji je takođe optužen.

Protiv Aleksandra J. optužnicu je podiglo Okružno javno tužilaštvo Prijedor i terete ga da je učinio produženo krivično djelo teška krađa, oštećenje i oduzimanje tuđe stvari, tjelesna povreda i krađa, dok optužnica Ergina Š. tereti za krađu.

Aleksandara J. terete da je od 30. decembra 2017. godine do 2. januara 2018. godine u Prijedoru došao do Gradske tržnice gdje se nalaze pultovi za prodaju voća i povrća, nakon čega je preko tende lokala i limenog krova tržnice došao do prozora obezbijeđenog željeznom rešetkom, koju je otrgnuo, a zatim provalio.

On je tada ušao u unutrašnjost prostorije mesnice "Papak", ali je ostao "kratkih rukava" pa ništa nije ukrao.

Zatim ga terete da se, nakon što je provalio u mesnicu, uputio u hodnik, nasilno otvorio vrata koja vode u prostorije auto-škole, te ušao i pregledao unutrašnjost, ali ni odatle nije ništa ukrao.

Tražeći plijen, nasilno je ušao i u prostoriju koja se nalazi desno od ulaza, a u kojoj se nalaze sef i ključ i tu je uspio pronaći 63 KM koje je uzeo.

Prema optužnici, prilikom silaska sa limenog krova Gradske tržnice stao je na tendu napravljenu od metalne konstrukcije, prekrivenu pleksiglasom, koja se nalazi ispred jednog ugostiteljskog objekta, usljed čega je jedna tabla pukla, pa je oštetio tuđu stvar.

Dalje se navodi da se u noći između 4. i 5. januara 2018. godine optuženi vratio kako bi opet provalio u mesnicu "Papak", ali ovaj put je uspio barem u frižideru pronaći nešto za sebe, pa je u mesnici našao i popio veću količinu piva, a uzeo je i mesne proizvode.

Nakon te provale, kako se dodaje, u sklopu Gradske tržnice razbio je staklo i prošao dalje kroz hodnik, gdje je došao do vrata koja vode u prostorije Gradske tržnice, ali ga je opet pratio maler, jer nakon što je izvršio premetačinu, nije ništa ukrao.

Kako bi izašao, oštetio je PVC vrata koja vode prema izlazu kao i vanjska vrata objekta Gradske tržnice.

Takođe ga terete i da je 24. oktobra 2019. godine oko 1.30 na parkingu ispred stambene zgrade na raskrsnici ulica Kralja Petra I Oslobodioca i Akademika Jovana Raškovića, gdje se nalazio parkirani BMW ženske osobe, kamenom razbio prednje i zadnje vjetrobransko staklo i otkinuo oba retrovizora pa pobjegao.

Prema optužnici, on je 27. aprila 2021. godine oko 17 časova u unutrašnjosti objekta Gradske tržnice fizički napao Duška J., kojeg je zatvorenom pesnicom udario u glavu, oborio na pod te mu zadao još nekoliko udaraca po glavi i tijelu.

"Oštećeni ga je, u namjeri da se odbrani, oborio, ali je on ustao i ponovo mu zadao nekoliko udaraca zatvorenom pesnicom u predjelu glave", navodi se u optužnici.

Terete ga i da je zajedno sa Erginom Š. između 13. i 14. avgusta 2020. godine iz kamiona MAN parkiranog u blizini objekta Islamske vjerske zajednice ukrao dva akumulatora.

Te akumulatore je Ergin prodao Društvu za otkup, primarnu preradu sekundarnih sirovina i trgovinu, a na ovaj način su pričinili štetu od 500 KM.

Aleksandar J. je odranije poznat policiji, a prije desetak godina su ga policajci zatekli kako pod dejstvom narkotika krampom udara po kiosku "Glasa Srpske" u Prijedoru, te je reagovala i hitna pomoć kako mu bi dali lijekove za smirenje.