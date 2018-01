Prijedorčanka kreditira stranku bivšeg premijera Slovenije

PRIJEDOR, BANJALUKA - Kredit od 450.000 evra, koji je Prijedorčanka Dijana Đuđić (32) odobrila Slovenskoj demokratskoj stranci (SDS), izazvao je buru u tamošnjim političkim krugovima, a da je slučaj Slovencima i te kako zanimljiv, svjedoči i podatak da je grupa novinara iz Slovenije stigla u Prijedor.

Prema objavljenom faksimilu ugovora, Đuđićeva će stranci bivšeg premijera Janeza Janše u tri jednake rate isplatiti po 150.000 evra, po kamatnoj stopi od samo dva odsto. Kamate će, kako se navodi, naplatiti nakon što stranka koju vodi Janša potpuno isplati glavnicu kredita, a prva rata navodno je već legla na račun stranke u jednoj banci u Sloveniji.

Sve se to dešava u momentu kada se slovenačke političke partije pripremaju za parlamentarne izbore, a ocijenjeno je da je neobično da se stranke za kredite kojima će finansirati kampanju obraćaju stranim privatnim osobama, a ne domaćim bankama i donatorima. Štaviše, neki idu toliko daleko da su se pojavile i sumnje da se radi o pranju novca ili kršenju Zakona o finansiranju stranaka.

Iz slovenačke stranke SDS su prvo odgovorili da je sve po propisima, jer su ugovor provjerili advokati, a prijavljen je i nadležnoj državnoj agenciji, te da se možda radi o pokušaju da se vještački stvorenom aferom "zasjeni" sjednica parlamenta na kojoj je ta stranka inicirala pokretanje ustavne tužbe protiv premijera Mire Cerara.

Potom je na optužbe reagovao i sam Janša, protiv kojeg je ranije pokrenuto više istraga u vezi sa porijeklom imovine. On je rekao da su iznos zajma po savjetu pravnika "razbili" na tri dijela, isplativa u tri godine, kako bi zadovoljili zahtjeve Zakona o finansiranju političkih stranaka.

"Ukoliko bi se utvrdilo da je kredit u suprotnosti sa zakonom i ako to potvrde nadležne institucije, kredit će se vratiti i platiće se predviđena kazna", kazao je Janša.

Đuđićeva navodno ima firmu u Banjaluci, ali i u malom slovenačkom mjestu Spodnje Hoče. Nagađa se da je poznanica poreskog maga Roka Snežiča, iako ovaj Mariborčanin negira da ju je ikad upoznao. Međutim, "isplivali" su dokazi da su putovali više puta u BiH, prvi put u aprilu prošle godine.

Nakon što su objavljene ovakve tvrdnje, slovenački novinari sjatili su se u Prijedor, što je zbunilo i građane, pa su slučaj prijavili policiji.

"Postupajući po više prijava građana da u Prijedoru lica sa vozilom slovenačkih registarskih oznaka anketiraju građane i snimaju, u naselju Pećani policajci su zatekli četiri lica bez vidnih obilježja bilo koje medijske kuće", saopštili su iz prijedorske policije. Pošto su građani bili uznemireni, a policija nije imala informaciju šta Slovenci rade, oni su pozvani u Policijsku upravu Prijedor, gdje im je utvrđen identitet i s njima je obavljen informativni razgovor o razlozima dolaska i boravka u Prijedoru.

"Utvrđeno je da se radi o četiri lica televizijske kuće POP 24UR iz Slovenije, koja su za potrebe istraživačkog priloga snimala i anketirala građane. Oni su nakon obavljenog informativnog razgovora nastavili rad na terenu", pojašnjavaju iz prijedorske policije.

Sa druge strane, slovenački novinar Miha Orešnik rekao je za N1 da su ih prijedorski policajci pitali imaju li neku dozvolu za snimanje.

"Malo su nas ispitivali, odakle smo, jesmo li prijavili opremu na granici. I onda su nam rekli da moramo s njima u policijsku stanicu i ako nećemo tamo, da će nas silom odvesti. Onda smo pitali - zašto to? Rekli su: 'Moramo, to što navodite moramo provjeriti, da se ne radi slučajno o kakvom terorizmu.' To je bilo najčudnije", ispričao je Orešnik.