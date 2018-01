Pripadnici MUP RS za noć izvukli petoro iz hladnih rijeka

​PRIJEDOR, DOBOJ - Ni momenta nisam razmišljao da li da priskočim u pomoć mladiću koji se bacio u Sanu. Kada sam skočio u rijeku bilo je veoma hladno. Nakon svega, veoma mi je drago što sam spasio ljudski život.

Ovako svoj herojski podvig opisuje Slađan Dačić (28), policajac iz Prijedora, koji je juče u 0.15 pokazao da mu u njedrima kuca junačko srce, baš kao što su to dokazale i njegove kolege iz Doboja i Gradiške, gdje su, svega nekoliko sati ranije, iz Spreče odnosno Save izvukli četiri lica!

Dačić je iz čeljusti smrti uspio iščupati sugrađanina neplivača N.M. (22), koji je sebi pokušao oduzeti život skokom u nabujalu Sanu. Nezvanično saznajemo da je dvadesetdvogodišnjak radio u jednoj pekari, a kada je završio smjenu krenuo je u samoubilački pohod, prethodno rekavši kolegama da ide na put. A otišao je na - prijedorski gradski most.

Igrom sudbine mladi pripadnik banjalučke Jedinice za podršku Uprave za obezbjeđenje ličnosti i objekata je te noći bio nedaleko od mosta, u svom vozilu, dok je njegova djevojka svojim automobilom prelazila preko mosta i ugledala mladića koji namjerava da se baci u vodu.

"Uplašila se kada je vidjela taj prizor te me pozvala telefonom, nakon čega sam se odmah odvezao do mosta. Mladić je stajao petama s vanjske strane mosta i držao se za ogradu", priča Dačić za "Nezavisne".

Prišao je mladiću vozilom i pokušao s njim da porazgovara.

"Rekao sam mu: 'Brate, nemoj'. On se utom okrenuo prema meni i rekao mi da mora skočiti. Tri do četiri puta je to ponovio i još je rekao da ne zna plivati", prisjeća se Dačić. Baš u momentima kada je Dačić pokušao da izađe iz automobila te nastavi razgovor s mladićem koji je stajao na ivici mosta, počela je prava drama.

"On je skočio. Tada sam otrčao do obližnjeg restorana, gdje sam na brzinu skinuo cipele i jaknu, te s obale skočio za njim u vodu. Čuo sam ga kako zapomaže, kako se bori s vodom, koja ga je nosila. Bio je mrak, teški uslovi za spasavanje. Kada sam počeo plivati voda je i mene počela nositi, ali sam uspio da doplivam do njega, te da ga uhvatim za jaknu i izvučem", navodi Dačić, koji u momentima spasavanja nije bio na dužnosti.

Nakon što je u opasnost stavio svoj život da bi spasao sugrađanina, Dačić zaključuje da se rizik isplatio.

"Spasao sam jedan mladi ljudski život i veoma mi je drago zbog toga. Žao mi je što se on odlučio na ovakav postupak i nadam se da će nakon svega biti u redu", zaključuje Dačić, čije je nesebično žrtvovanje, odnosno humani postupak, naišao na ogromnu podršku na društvenim mrežama.

I dobojski policajci pokazali da su heroji

Humanost su iste noći, u 20.35, pokazali i dobojski policajci. Njihovom brzom reakcijom, uz pomoć vatrogasaca i ostalih ekipa, iz rijeke Spreče spasene su dvije drugarice (17) iz Brijesnice, te momak jedne od njih, vozač Armin Sulejmanović (22) iz Gračanice, a koji je tojotom sletio u ovu rijeku. Sve troje su lakše povrijeđeni u toj nezgodi.

Gradiška policija na nivou zadatka

Samo sat i deset minuta kasnije, odnosno u 21.45, Gorana Đ. (39), ribolovca iz Gradiške, iz nabujale rijeke Save izvukao je policajac Kasim Beganović, koji je u patroli bio s kolegom Zlatkom Kovačevićem.

Prethodno je gradiška policija zaprimila dojavu da se muškarac nalazi u rijeci te da poziva u pomoć i viče da mu je hladno.

"Na mjesto događaja izašli su Beganović i Kovačević, gdje su zatekli muškarca u vodi, dok se drži za čamac. Policajac Beganović mu je pružio ruku, te ga izvukao na obalu, a zatim su došli ljekari Službe hitne pomoći te mu ukazali pomoć", pojašnjava izvor "Nezavisnih".

Još nije poznato kako je Goran upao u vodu, ali se zna da je bio pijan, te da je zbog alkohola i ranije imao ispade po kojima je već poznat policiji.

Povezana vijest:

Policajci za noć iz rijeka izvukli pet osoba