Pritvoren nastavnik osumnjičen za polno uznemiravanje učenica

MRKONJIĆ GRAD – Osnovni sud u Mrkonjić Gradu odredio je pritvor nastavniku informatike Milošu Nenadu (60) iz Mrkonjić Grada zbog sumnje da je počinio krivična djela polno uznemiravanje u sticaju sa krivičnim djelom zadovoljavanje polnih strasti pred djetetom, potvrđeno je "Nezavisnim".

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka predložilo je pritvor za osumnjičenog zbog bojazni da bi boravkom na slobodi mogao ometati krivični postupak uticajem na svjedoke.

On je kako se sumnja to učinio u utorak, 7. maja u prostorijama Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" u toj opštini gdje radi kao nastavnik informatike a od dvije maloljetnice je kako saznajemo tražio da se skinu te je i on pokušao isto.

Prema riječima našeg izvora, godinama je važio za osobu koja je sklona alkoholu.

