Pritvoren zbog sumnje da je zbog 3.000 KM premlatio advokata

DERVENTA - Igor Latinović (44) iz Banjaluke uhapšen je u Derventi zbog sumnje da je pretukao tamošnjeg advokata Dejana Bijelića, od kojeg je prethodno tražio da mu da oko 3.000 maraka, a koliko je ovaj Banjalučanin ranije izgubio u jednom sudskom postupku, potvrdili su izvori "Nezavisnih".

Latinović je, inače, stari policijski znanac, a nakon ovog napada, koji se dogodio prije nekoliko dana, određen mu je jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

"Advokat uopšte nije zastupao Latinovića, već drugu stranu u postupku. Donesena je odluka da Latinović mora da isplati oko 3.000 KM Bijelićevom klijentu, što je i učinio. Međutim, on je došao kod Bijelića u njegovu advokatsku kancelariju i tražio da mu vrati taj novac, misleći da su te pare kod advokata", otkrivaju naši sagovornici.

Prema njihovim riječima, Bijelić je Latinovića pokušao smiriti, ali mu je ovaj prijetio i nije se dao obuzdati.

"Vidjevši da je đavo odnio šalu, advokat je Latinoviću rekao: 'U redu, idemo do bankomata da podignem novac. Između advokatske kancelarije i bankomata, u istoj ulici, nalazi se policijska stanica. Kad su prišli policijskoj stanici, advokat je odlučio da slučaj prijavi policiji. Shvativši to, Latinović ga je počeo udarati nogama i rukama, oborivši ga na zemlju. Udarao ga je do te mjere da je advokat počeo gubiti svijest", ističu sagovornici "Nezavisnih novina".

U tom je, kako dodaju naši izvori, naišao policajac, koji je priskočio u pomoć advokatu, ali istovremeno i pozvao pojačanje i Hitnu pomoć.

"Latinović je savladan i uhapšen, a Bijeliću je ukazana ljekarska pomoć u Službi hitne pomoći Doma zdravlja Derventa", naglašavaju naši izvori.

Iz Policijske uprave Doboj juče je, uz navođenje inicijala, saopšteno da su pripadnici PS Derventa 5. marta uhapsili Latinovića, a terete ga za iznudu i nasilničko ponašanje. Kako dodaju, pretreseni su stan i druge prostorije koje osumnjičeni Banjalučanin koristi u Derventi.

"Latinović je odranije poznat policiji po nasilničkom ponašanju, ali to nije sve. Njega je 2019. godine uhapsila policija u Derventi zbog sumnje da je provalilo u stan u tom gradu i ukrao oko 10.000 KM", kažu naši izvori.

Bijelić se nije javljao na naše pozive, ali su se oglasili iz Advokatske komore RS, te u saopštenju izrazili ozbiljnu zabrinutost povodom ovog grubog napada na njihovog kolegu.

Advokatska komora RS poziva policiju i tužilaštvo da hitno preduzmu sve neophodne mjere i radnje iz okvira svoje nadležnosti u cilju rasvjetljavanja ovog slučaja, utvrđivanja svih okolnosti napada i sankcionisanja napadača.

"Mišljenja smo da se potpunom, djelotvornom i efikasnom istragom te izricanjem najstrože sankcije šalje snažna poruka advokatima i građanima Republike Srpske da je bilo kakav napad na advokate nedopustiv i ne može i ne smije proći nekažnjeno", poručili su iz Advokatske komore Republike Srpske.