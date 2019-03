Privedeno 10 pijanih vozača, 74 isključena iz saobraćaja

DOBOJ - Službenici Policijske uprave Doboj su tokom četvorodnevne pojačane kontrole saobraćaja, slobode lišili deset pijanih vozača, a 74 isključili iz saobraćaja i sankcionisali.

Alkotestiranjem kod šest vozača utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu od 0,01 do 0,30 promila, kod 37 vozača od 0,31 do 0,80 promila, kod 21 vozača od 0,81 do 1,50 promila.

Prisustvo alkohola u organizmu utvrđeno je kod šest mladih vozača odnosno vozača mlađih od 21 godinu starosti ili s manje od tri godine vozačkog iskustva.

Dva vozača su odbila da se podvrgnu alkotestiranju. Četiri vozača su odbila da se potvrgnu ispitivanju na prisustvo opojnih droga ili lijekova koji se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje.

Republička akcija sa akcentom na kontrolu vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili nedozvoljenih lijekova realizovana je od 7. do 10. marta, tokom koje je kontrolisano ukupno 536 učesnika u saobraćaju, od kojih je 414 alkotestirano, navodi se u saopštenju Policijske uprave Doboj.