Profesor tuzlanske škole uhapšen zbog sumnje da je uzimao novac od vanrednih polaznika

TUZLA – Profesor Mješovite srednje rudarske škole u Tuzli Z.S. (62) uhapšen je danas zbog sumnje da je izvršio krivično djelo primanje dara ili drugih oblika koristi a vezano za primanje novca od vanrednih polaznika ove škole kako bi im omogućio da bez polaganja ispita pred ispitnim komisijama u ovoj školi steknu zvanje rudarskog ili geološkog tehničara.

On je osumnjičen da je kao profesor i član komisije za obrazovanje odraslih u ovoj školi u periodu od juna 2017. do juna 2018. godine od deset vanrednih polaznika tražio i uzeo određene iznose novca kako bi bez polaganja ispita pred ispitnim komisijama stekli ova zvanja. Osim toga, on je osumnjičen da je od još četiri vanredna polaznika tražio novac, što su oni odbili, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Hapšenju je prethodila višemjesečna istraga Tužilaštva i Federalne uprave policije FBiH, uz saradnju sa drugim agencijama za provođenje zakona.

Pripadnici Federalne uprave policije će obaviti kriminalističku obradu te će osumnjičeni biti predat u nadležnost Tužilaštva.

“Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage, osumnjičeni će biti ispitan i najvjerovatnije će biti stavljen prijedlog za određivanje pritvora. Istraga u ovom predmetu se nastavlja i u cilju utvrđivanja eventualne umiješanosti i drugih osoba u ovim i drugim sličnim nezakonitim radnjama”, saopšteno je iz Tužilaštva.