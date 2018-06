Profesor za prolaznu ocjenu uzimao od 100 do 200 KM

Opštinski sud u Kalesiji potvrdio je optužnicu tuzlanskog Kantonalnog tužilaštva protiv 60-godišnjeg Seida Kuralića, profesora mašinske grupe predmeta u Mješovitoj srednjoj školi Kalesija, zbog sumnje da je počinio produženo krivično djelo primanje mita ili drugih oblika koristi.

U optužnici je navedeno da je Kuralić, radeći kao profesor u toj školi, u jednoj situaciji u junu 2008. godine, te u još nekoliko situacija od 2015. do 2017. godine, od roditelja učenika kojima predaje grupu mašinskih predmeta ili posrednika roditelja, tražio i primao iznose od 100 do 200 KM. Za taj novac, on bi učenicima koji su u tim predmetima imali izglednu zaključnu negativnu ocjenu pogodovao i osigurao im pozitivnu zaključnu ocjenu na kraju školske godine.

On je, prema navodima optužnice, novac primao novac u nekoliko situacija i tako sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 1.200 KM.

“Postupajući tužilac je nadležnom Sudu predložio da se Kuraliću izrekne mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti u MSŠ Kalesija, kao i u drugim osnovnim i srednjim školama u BiH u periodu od pet godina”, kazali su iz Tužilaštva TK.

Takođe, predloženo je da se od optuženog oduzme imovinska korist pribavljena krivičnim djelom.

