Profesorica iz Bijeljine koju je ošamario roditelj: Nisu me zaštitili, htjeli su zataškati

BIJELJINA, BANJALUKA - Iako je javnost uznemirena nakon incidenta u kojem je roditelj išamarao profesoricu Oliveru Krsmanović u Srednjoj poljoprivrednoj i medicinskoj školi u Bijeljini, ni nekoliko dana nakon ovog nemilog događaja nema konkretnih prijedloga kako da se ovo više ne dešava.

S druge strane, javnost upire prst u medije zašto ne objave ime nasilnika, optužujući ih da ga štite, no objavljivanjem imena napadača bilo bi ugroženo pravo njegove kćerke, odnosno maloljetnog djeteta.

Jasno je da je većina medija saznala o kome se radi, ali zbog zaštite djeteta i Konvencije o zaštiti integriteta djeteta, koju su mediji obavezni da poštuju, stoga je zaštićeno.

Takođe, nedavno je u Banjaluci otac jednog učenika fizički napao drugog učenika ispred osnovne škole, gdje mediji iz istih razloga nisu otkrivali identitet napadača.

Slučaj iz Banjaluke je okarakterisan kao krivično djelo i izvještaj je predat Okružnom tužilaštvu na dalje postupanje, dok je slučaj iz Bijeljine okvalifikovan kao prekršaj.

Profesorica Olivera Krsmanović, koja je pretrpjela nasilje, ističe za "Nezavisne novine" da je otac učenice koja pohađa ovu školu upao u zbornicu, gdje je ona stajala sa koleginicom.

"Bila sam okrenuta leđima prema vratima kada je ovaj roditelj uletio kao tajfun u zbornicu i upitao ima li Olivere Krsmanović, na šta sam ja odgovorila da sam to ja, da bi mi on nakon toga udario dva krvnička šamara. Nakon čega mi je rekao čiji je otac i upitao me: 'Koliko ti misliš moje dijete vraćati'", kazala je Krsmanovićeva.

Dodala je da ova učenica vanredno pohađa Medicinsku školu, gdje ona drži konsultacije iz anatomije.

"Razlog zbog čega je mene taj roditelj udario je to što sam njegovu kćerku vratila sa testa", kazala je Krsmanovićeva i dodala da ova učenica na konsultacije ne dolazi redovno.

Dodala je da je, kada ju je udario, krenuo da izađe iz škole i, kako je rekla, u tom momentu je naišao pomoćnik direktora škole, kojem je upućivao razne psovke.

"Policiju sam pozvala ja, jer se niko od kolega nije sjetio da to uradi, oni su došli za minut, a taj dan školskog policajca nije bilo", pojasnila je Krsmanovićeva.

Kako je rekla, mišljenja je da je ni rukovodstvo škole, ali ni sam Aktiv direktora ove regije nije zaštitio na pravi način.

"Mene niko od njih nije lično nazvao, do dana današnjeg niko iz Ministarstva prosvjete i kulture Srpske nije mi se obratio, niti da upita kako sam", pojasnila je Krsmanovićeva.

Kako je rekla, nakon napada u zbornici je bio jedan kolega koji je ljekar i koji, kako kaže, nije prišao da upita kako se osjeća poslije svega.

"Ima čestitih ljudi koji su prišli, ali ima i ovih drugih koji pokušavaju da zataškaju da se ovaj slučaj uopšte desio u školi", ističe Krsmanovićeva.

Kako je rekla, nakon ovog incidenta ona na posao dolazi redovno, te je dodala da je neke kolege čak pokušavaju ignorisati.

Biljana Zarić, direktorica škole, kratko je za "Nezavisne novine" rekla da će oni poslati saopštenje o daljim aktivnostima o ovom slučaju.

Duško Đurić, predsjednik Aktiva direktora srednjih škola Semberije, kazao je da oni planiraju da "u narednom periodu održe sastanak sa policijom" kako bi se obezbijedili sigurni uslovi prosvjetim radnicima u vršenju poslova.

"Mi smatramo da je to problem koji treba rješavati da se ovakve stvari više ne dešavaju, a imenima neka se bave nadležni za to", kazao je Đurić.

Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, kazao je da Sindikat dogovara aktivnosti koje u narednom periodu planira preduzeti.

"Krajnje je vrijeme da počinioci ovakvih gnusnih dešavanja budu kažnjeni i svi moraju pružiti podršku povrijeđenoj koleginici jer se postavlja pitanje ko je sljedeći", kazao je Gnjatić.

Pravnik Milko Grmuša ističe za "Nezavisne novine" da će podnijeti prijedlog izmjena Krivičnog zakonika kojim će napad na nastavnike i profesore biti tretiran kao napad na službeno lice.

"Napadi na naše prosvjetne radnike prevršili su svaku mjeru. Roditelji koji nisu znali vaspitati svoju djecu idu korak dalje u urušavanju društva i sprovode silu nad nastavnicima i profesorima, ovo ludilo mora biti zaustavljeno", kazao je Grmuša.

Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske najoštrije osuđuju incident koji se dogodio u Poljoprivrednoj i medicinskoj školi Bijeljina kada je roditelj učenice ove škole fizički napao nastavnika ove škole.

"Ovakav vid nepoštovanja i nasilja prema prosvjetnim radnicima je neprihvatljiv i mora biti adekvatno sankcionisan. Ministarstvo ovim putem izražava solidarnost i podršku napadnutoj profesorici, kao i svim prosvjetnim radnicima u Republici Srpskoj, te se obavezuje da će nastaviti raditi na stvaranju sigurnog i dostojanstvenog okruženja za rad u svim vaspitno-obrazovnim ustanovama u Republici Srpskoj, insistirajući na nultoj toleranciji na svaki vid nasilja", saopšteno je iz Ministarstva.

Dodali su da bezbjednost učenika i zaposlenih u školama mora biti apsolutni prioritet, a svaki dan proveden u školi prevashodno treba da pruža osjećaj sigurnosti, kako učenicima, tako i svim zaposlenim u školi.

Napominju da je Ministarstvo prosvjete i kulture, u skladu sa nadležnošću, a radi bržeg i efikasnijeg djelovanja na nastali problem i što jasnijeg uvida u bezbjednosnu situaciju u školi, zatražilo od Republičkog pedagoškog zavoda da hitno izvrši stručno-pedagoški nadzor u ovoj bijeljinskoj srednjoj školi.

Ministarstvo će, zajedno sa drugim nadležnim institucijama, nastaviti da prati ovaj slučaj i postupiće u skladu sa svim raspoloživim mehanizmima kako bi se osiguralo da svi prosvjetni radnici budu zaštićeni i da se slični incidenti ubuduće ne dešavaju u našim školama.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.