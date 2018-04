Pronađeni ilegalni migranti u Gradišci

GRADIŠKA - Na području Policijske uprave Gradiška u subotu ujutro pronađena su dva ilegalna migranta koji su na teritoriju Republike Srpske ušla iz susjednih zemalja, saopšteno je danas iz Policijske uprave Gradiška.

"Policijskoj stanici Gradiška prijavljeno je da se u prtljažniku putničkog vozila koje se nalazilo na tovarnom prostoru priključnog vozila namijenjenog za prevoz automobila, nalaze dva nepoznata muška lica, za koja je utvrđeno da se radi o ilegalnim migrantima i to A.M. i A.M. državljani Libije", stoji u saopštenju.

Pronađeni ilegalni migranti predati su pripadnicima Jedinice granične policije Gradiška, na dalji rad i postupanje.