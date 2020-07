Proroku osam mjeseci robije zbog ranjavanja sugrađanina

ISTOČNO SARAJEVO - Tridesetosmogodišnji Ljubiša Prorok iz Istočnog Sarajeva osuđen je u Okružnom sudu u tom gradu na osam mjeseci robije jer je 2014. godine iz pištolja ranio Gorana Bajića.

On je osuđen zbog nanošenja teških tjelesnih povreda i oduzet mu je pištolj iz kojeg je pucao na Bajića.

Sve se desilo prije šest godina u oktobru u blizini jednog lokala u Istočnom Sarajevu, a pucnjavi je prethodila verbalna prepirka.

Mediji su ranije objavili da su se oni tad slučajno sreli u restoranu "My name is Luka", gdje je Bajić počeo vrijeđati Proroka.

Prorok je izašao iz objekta, otišao kući i vratio se s pištoljem, a Bajić je počeo da bježi.

Kad ga je Prorok sustigao, s udaljenosti od oko 15 metara ispalio je tri hica u pravcu Bajića i pogodio ga je u rame.

Kako su tada ispričali očevici, ranjeni Bajić uspio mu je oteti pištolj, a potom ga njim izudarati po glavi.

Sukob se odigrao na ulici, a Bajić navodno živi u blizini.

Mještani su tada ispričali da je Bajić mnogo bahat i da je uvijek provocirao ljude.

Nakon tog sukoba Bajić i Prorok su vozilom Hitne pomoći prevezeni u Klinički centar "Kasindo" u Istočnom Sarajevu, gdje su Bajiću konstatovane povrede u predjelu ramena, a Proroku glave i polomljena dva prsta.