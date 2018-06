Prošle godine 308 maloljetnika u RS izvršilo krivična djela

BANJALUKA - U Republici Srpskoj je u prošloj godini evidentirano 308 maloljetnika koji su izvršili ukupno 334 krivična djela.

Broj maloljetnih izvršilaca u 2017. je veći za 6,6 odsto, u odnosu na godinu ranije.

Među njima je i 14 djevojaka, sedam registrovanih u Banjaluci, četiri na području Bijeljine te dvije u Doboju i jedna maloljetnica u Gradišci.

Podaci policije pokazuju da su maloljetnici izvršili 247 imovinskih krivičnih djela, 26 protiv života i tijela, po osam iz oblasti zloupotreba opojnih droga te protiv polnog integriteta, devet krivičnih djela u vezi sa saobraćajem i 36 ostalih krivičnih djela.

Prema starosnoj strukturi, 14 izvršilaca je starosti do 14 godina, 85 ih je imalo od 14 do 16 godina i 209 izvršilaca starosti je od 16 do 18 godina.

Na ovu kategoriju izvršilaca krivičnih djela primjenjivane su odredbe Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnim licima u krivičnom postupku.

Tužilaštva u Republici Srpskoj su u 2017. godini riješila 229 izvještaja (krivičnih prijava) o počinjenom krivičnom djelu od strane maloljetnih osoba, što je za 13,9 odsto manje u odnosu na 2016.

Od toga, pripremni postupak nije pokrenut u 53,3 odsto slučajeva. U istom periodu, donesene su 42 odluke (optužbe), odnosno 35,4 odsto optužbi manje nego prošle godine.

Od ukupno 42 izrečene krivične sankcije za 97,6 odsto maloljetnika izrečene su vaspitne mjere, a u 2,4 odsto slučajeva izrečena je kazna maloljetničkog zatvora (osuda).