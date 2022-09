Protiv Novitovića više predmeta: Provjeravaju i kako je baratao imovinom RCUZ

BANJALUKA - Protiv Milana Novitovića, vršioca dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite (RUCZ), u Republičkom javnom tužilaštvu ima više predmeta, na kojim se radi, potvrdili su izvori "Nezavisnih novina".

On je popodne predat ovoj pravosudnoj instituciji, u predmetu koji se odnosi na zapošljavanje njegovog partijskog kolege iz Ujedinjene Srpske, bivšeg direktora Instituta za javno zdravstvo Branislava Zeljkovića, koji je ranije hapšen, a potom i optužen u predmetu "Korona ugovori".

Međutim, izvori "Nezavisnih novina" kažu da je ovo tek jedan predmet, te da je on došao na red, ali se radi i na ostalim.

"Republičko javno tužilaštvo intenzivno radi i na drugim predmetima u kojima ga sumnjiče za nezakonitu raspodjelu sredstava RUCZ. Dakle, u ovoj pravosudnoj instituciji ima više predmeta u kojim je on prijavljen, a u toku je prikupljanje dokaza", rekli su naši sagovornici upućeni u istragu.

Tužilaštvo još nije donijelo odluku da li će zatražiti pritvor za Novitovića, kojeg u predmetu, a koji se odnosi na zapošljavanje Zeljkovića, terete za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja. Utvrdi li se da je, eventualno, kriv, prijeti mu robija.

"Službeno ili odgovorno lice koje iskorištavanjem službenog položaja ili ovlaštenja, prekoračenjem granice svog službenog ovlaštenja ili neizvršenjem svoje službene dužnosti pribavi sebi ili drugom neku korist, drugom nanese štetu ili teže povrijedi prava drugog, kazniće se zatvorom od jedne do pet godina. Ako je tim djelom pribavljena imovinska korist veća od 10.000 KM, biće kažnjen zatvorom od jedne do deset godina, a ako taj iznos prelazi 50.000 KM, kazniće se zatvorom od dvije do 12 godina", navodi se u Krivičnom zakoniku RS.

Dakle, na potezu je pravosuđe, a u međuvremenu, danas je pune ruke posla imala policija, koja je pola dana pretresala objekte i kancelarije koji su povezani s Novitovićem. Između ostalog, uvodila ga je i u Vladu Srpske, gdje se nalaze kancelarije koje je koristio kao načelnik Republičkog štaba za vanredne situacije.

Nešto prije 14 časova doveli su ga policajci i u banjalučko Područno odjeljenje RCUZ, koje su prethodno satima obezbjeđivali, a potom u njegovom prisustvu i pretresli. Nakon što je posao tu završen, odveli su ga u Republičko javno tužilaštvo.

Zeljković je, podsjetimo, proljetos dobio mjesto savjetnika direktora u RUCZ. Novitović je, kako je ranije objavljeno, odbio da postupi po nalogu Upravne inspekcije i razriješi Zeljkovića kojeg je postavio za svog savjetnika iako ne ispunjava uslove, a potom su iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS poručili da će zbog toga protiv Novitovića pokrenuti prekršajni postupak.

Novitović je, inače, kandidat Ujedinjene Srpske za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.