Prve fotografije mjesta gdje je otkriveno tijelo ubijene Lane

Tim istražioca MUP Zapadnohercegovačkog kantona koji pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva već 18 dana neprekidno radi na slučaju svirepog ubistva Lane Bijedić (19) iz Mostara, posljednjih dana tragaju za mjestom na kojem je ova nesrećna djevojka ubijena, u nadi da će tu pronaći neki trag.

Tijelo nesrećne djevojke pronađeno je u rijeci Studenčici u mjestu Studenci kod Ljubuškog, tačno ispod vijadukta auto-puta A1 koja vodi prema Bijači.

Najzanimljivije je to da na mjestu pronalaska tijela nije pronađen nijedan trag krvi, iako je nesrećna Lana zadobila više udaraca, kako je to pokazala i obdukcija.

Tokom jučerašnjeg dana istražioci su na stolu imali obdukcijiski nalaz, koji je pokazao da je djevojka brutalno pretučena tupim tvrdim predmetom, a potvrđeni su i tragovi davljenja.

Ono što ledi krv u venama jeste činjenica da je nesuđena brucoškinja bila još živa kada ju je ubica bacio u rijeku.

Ekipa Avaza juče je ponovo posjetila Studence, gdje su pronašli tačno mjesto na kojem je Lana pronađena mrtva.

Tijelo je uočio ribar koji tu svaku veče peca. Iz izvora bliskih istrazi Avaz saznaje da mještanin u prvi mah nije bio siguran da se radi o ljudskom tijelu.

Djevojka se nalazila na dubini od jednog metra. Licem je bila okrenuta ka vodi, dok joj je preko glave bila navučena kapuljača od dukserice.

Tek kada je spazio da joj desna noga viri iz vode, dok je lijeva bila potpuno potopljena, čovjek se prestravio shvativši da se radi o ljudskom tijelu. Istražioci iznova obilaze širi lokalitet, ali za sada ne mogu pronaći mjesto na kojem je djevojka ubijena.

Među sumnjivim mjestima je kupalište Božjak, na kojem je Lana često boravila tokom ljeta s prijateljicama i majkom Ninom, koja je to i potvrdila u svom nedavnom statusu na Facebooku.

U timu istražilaca formirana je posebna grupa koja će ponovo analizirati snimke izuzete s videonadzora brojnih objekata kako bi razriješili enigmu Laninog kretanja od mjesta Trebižat, kako su to kamere zabilježile, do Studenaca i pronalaska bilo kakvog traga koji će ih odvesti do njenog ubice.

Iz Tužilaštva ZHK su sinoć ponovili kako do daljnjeg neće davati izjave, odnosno, informacije o slučaju Lane Bijedić.

“Lično garantujem da će se ovaj slučaj razriješiti. Dobronamjerno savjetujem onome ko ima veze sa slučajem da ode u policiju i sam se prijavi”, rekao je Josip Aničić, jedan od tužilac na ovom slučaju.

