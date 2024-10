Prvi komšija maloljetnika koji je ubio policajca: "Bio je jedan od najmirnijih dječaka"

BOSANSKA KRUPA - Nakon što se dogodio napad na Policijsku stanicu u Bosanskoj Krupi gdje je ubijen policajac, a drugi teže ranjen, svi su zgroženi i potreseni, a naročito tamošnji mještani.

Kako je za portal "Avaza" kazao Džemal Balkić, prvi komšija maloljetnika koji je počinio ovaj zločin da je ovo bio jedan od najmirnijh dječaka, te da nikada ne bi mogao ni pomisliti da bi on ovako nešto mogao učiniti.

“Kada bi se kladio ovdje s hiljadu ljudi, ja bih rekao to on nije mogao uraditi. Ja ne znam, da ga neko nije nagovorio na to nešto. On to iz svoje glave ne znam da bi mogao, on je maloljetan. Odavde niko se na njega nikad nije požalio. Ja sam ga uvijek hvalio. Otkud ta ideja da bi on mogao to da napravi. Žao mi je što je sam sebe uvukao u problem”, istakao je Balkić.

Dodao je da nije uspio razgovarati s roditeljima dječaka. Tvrdi da je dječak bio jako dobar.

“Fino se ponašao. Bio je dobar dječak i prema stanovništvu. Uvijek se pozdravi fino. Nismo imali nikakvih problema. Niti se on svađao ili tukao s društvom. Iznenadio me je, to kad sam čuo... Ne znam šta da kažem”, kazao je Balkić.

