Prvi ovogodišnji smrtni slučaj u BiH uzrokovan virusom H1N1

SARAJEVO - Prvi ovogodišnji smrtni slučaj prouzrokovan virusom H1N1, takozvanom svinjskom gripom, zabilježen je u Kantonalnoj bolnici Zenica (KBZ), gdje je 61-godišnji pacijent V. L. iz Zenice preko noći izgubio bitku za život, saznaje “Dnevi Avaz”

Ovu informaciju potvrdio je i prim. dr. Ednan Drljević, predsjednik Tima za sprečavanje gripe u KBZ-u, kazavši da je urađenim analizama potvrđeno da se radi o virusu H1N1.

- Ovo je prvi slučaj ove godine u BiH da je pacijent preminuo od ove gripe. Radi se o pacijentu starije životne dobi, koji je imao i leukemoidnu reakciju u krvi, a svinjska gripa došla je kao pridružena bolest - kaže on.

Ističe da su ljekari uložili maksimalne napore da pokušaju spasiti pacijenta, ali je ishod bio tragičan.

Hospitalizovan naveče, sutradan preminuo

- On je na Odjelu intenzivne njege bio priključen na aparat za vještačko disanje, a preduzete su i sve ostale mjere. Hospitalizovan je naveče, sutradan je preminuo. Mi smo učinili sve što je bilo u našoj moći, ali došlo je do tragičnog ishoda - pojašnjava on.

(Dnevi Avaz)