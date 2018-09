Prvo hapšenje u slučaju Dragičević

Komentari: 3

BоjanBL

Po svemu sudeci to je zrtveni jarac o kome su unazad pricali Slobodan Vaskovic i drugi. Covjek kako sam uspio da vidim nije nista uradio pogresno. zapravo, MUP RS je bio duzan da posalje svog tehnicara da uzme video zapis. Oni su cak odbili da to urade, u fazonu ma mozes ti to. I covjek uradio i sad ga tuze. Nigdje direktnih dokaza da je manipulisao sa video zapisom. Ovo samo da javnost smire.