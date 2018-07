Pune ruke posla za policiju u četiri grada: Sijevale pesnice, letjele pepeljare

BRATUNAC, BANJALUKA - Policija je u četvrtak i petak imala pune ruke posla zbog obračuna koji su se odigrali u Bratuncu, Bijeljini, Sarajevu i Banjaluci.

Za pojedinim akterima ovih napada još se traga, dok su neki od njih odmah uhapšeni.

Tokom tih incidenata, u kojima su u zavisnosti od slučaja do slučaja uz mlaćenje šipkom i pesničenje letjele i pepeljare, povrijeđena su četiri muškarca, u svakom gradu po jedan. I u narednom periodu na tim slučajevima će se raditi jer će nasilnici biti prijavljeni tužilaštvima.

BRATUNAC

Obračun ispred kafića

Policajci iz Bratunca su, nakon tuče ispred kafića u tom gradu, uhapsili četvoricu muškaraca, a nezvanično saznajemo da su u pitanju Mladen R. (22), Bojan R. (31), Vujadin V. (33) i Milisav L. (37).

Sukob se odigrao u noći između četvrtka i petka, a jedan od aktera je povrijeđen, i to najstariji među njima. Povrede su mu konstatovane u lokalnom Domu zdravlja.

Obračun je, saznajemo, počeo nakon što je vlasnik lokalnog kafića, koji se nalazi nedaleko od onog gdje je kasnije došlo do tuče, prijavio preglasnu muziku. Zatim je došlo do svađe i koškanja, a na kraju su počele da rade i šake te da lete pepeljare i ugostiteljski inventar.

BIJELJINA

Pretučen metalnom šipkom

Četrdesetpetogodišnji muškarac povrijeđen je kada su ga blizu Gradskog stadiona u Bijeljini dvojica napadača premlatila metalnom šipkom, potvrdili su u petak iz policije.

Prema informacijama iz policije, napadači su ga pretukli u četvrtak ujutru u Ulici Sofke Nikolić, a zatim pobjegli.

"U toku je rad na dokumentovanju ovog slučaja", kazali su iz policije te dodali da je obavljen uviđaj, kao i da je o svemu obaviješten dežurni tužilac. Motiv ovog napada zasad nije poznat.

SARAJEVO

Batinaši u bjekstvu

Dvadesetdvogodišnji K.B. pretučen je u četvrtak naveče na raskrsnici ulica Koševo - Džidžikovac, u sarajevskoj ulici Centar Sarajevo.

"Njega je napalo više nepoznatih osoba te su mu udarcima nanijeli teške povrede", saopšteno je iz MUP-a KS.

Povrijeđenom je ukazana ljekarska pomoć u KCUS, a o ovome je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Uviđaj su obavili pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo, koji nastavljaju rad na rasvjetljavanju ovog slučaja te pronalasku napadača.

BANJALUKA

Motociklista izvukao deblji kraj

Tridesettrogodišnji motociklista Miloš Č. presretnut je u četvrtak naveče vozilom, a zatim pretučen u Srpskoj ulici, u centru Banjaluke.

Tridesettrogodišnjak je, kako saznaju "Nezavisne", izjavio da ga je dok je vozio motocikl na raskrsnici ulica Srpska i Vase Pelagića presrelo vozilo, iz kojeg su izašla dva njemu nepoznata muškarca, a koja su ga zatim fizički napala.

Tokom tog napada prevrnuo mu se i motocikl, koji je oštećen, dok mladić ima povrede pošto je, kako on navodi, više puta izudaran po tijelu.

Kako saznajemo, policija je identifikovala osumnjičene za taj napad, a u pitanju su A.J. i LJ.P. Nezvanično saznajemo da je uzrok incidenta nesporazum u saobraćaju, a rad na kompletiranju ovog predmeta je u toku.