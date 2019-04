RS četvrta po broju samoubistava u zatvoru

STRAZBUR, BANJALUKA - Republika Srpska nalazi se na četvrtom mjestu u Evropi po broju samoubistava u zatvorima, istaknuto je u novom izvještaju Savjeta Evrope o stanju u evropskim zatvorima.

Kako je navedeno, 99,7 odsto zatvorenika bude pušteno na slobodu, odnosno izađu iz zatvora u životu. Radi napomene, nivo BiH i FBiH odbili su poslati podatke u svojoj jurisdikciji, pa su stručnjaci ove evropske organizacije za zaštitu ljudskih prava koristili samo podatke koje su im poslale institucije RS.

Prema ovoj studiji, na prvom mjestu je Francuska sa stopom od 12,6 samoubistava na 100.000 stanovnika, zatim slijede Austrija sa 12,3 i Njemačka sa 11,8. RS ima 11,6 samoubistava u zatvoru na 100.000 stanovnika. Evropski prosjek, prema ovim podacima, iznosi 5,5 samoubistava u zatvoru na 100.000 stanovnika.

Zatvori RS su ispod evropskog prosjeka kad su u pitanju udio zatvorenika u odnosu na ukupnu populaciju, udio žena koje se nalaze na izdržavanju zakonske kazne u odnosu na ukupnu populaciju, zatim udio zatvorenika koji ne služe konačnu kaznu, kao i udio stranaca na izdržavanju kazne i po broju zatvorenika u odnosu na zatvorski kapacitet.

Iznad evropskog prosjeka smo u proporciji zatvorskih službenika u odnosu na broj zatvorenika, na broj zatvorenika koji su pobjegli iz zatvora, i po dužini kazne. U službenike je uračunato samo osoblje koje se nalazi na platnom spisku zatvorske administracije. Prema tim podacima, ukupan broj zaposlenih je 882, od čega je 497 čuvara. Po ovim podacima, vidljivo je da u zatvorima RS ima jedan čuvar na dva zatvorenika.

Ukupan broj zatvorskih mjesta u RS je, prema podacima Savjeta Evrope, 1.494. Broj stanovnika su uzeli iz podataka Zavoda za statistiku RS, po kojem RS ima ukupno 1.153.017 ljudi.

RS ima ukupno 863 zatvorenika na izdržavanju kazne i to čini proporciju od 74,8 zatvorenika na 100.000 stanovnika, od čega su 97,8 odsto muškarci. Njih 96, ili 11,4 odsto, nisu odslužili konačnu kaznu, 20,6 odsto ih služi kaznu zbog ubistva ili pokušaja ubistva, 2,2 odsto za tuču, dva odsto za silovanje, a 2,3 odsto za druge vrste seksualnih krivičnih djela. Takođe, njih 22,7 odsto služi kaznu za krađe i razbojništva, 2,6 odsto za finansijska krivična djela, a za djela povezana s narkoticima njih 10,6 odsto, a jedna osoba služi kaznu za krivično djelo terorizma.

Od 2008. do kraja prošle godine došlo je do porasta broja zatvorenika u odnosu na 100.000 stanovnika. Godine 2008. bilo ih je 64,3, da bi taj broj postepeno rastao do 2013, kada ih je bilo 70,4. Naredne, 2014. godine bilo ih je najviše - 80,5, a u narednom periodu ponovo je došlo do blagog opadanja. Godine 2018. prosječna starost zatvorenika u RS iznosila je 40,3 godine.

Na zatvorsku kaznu od 10 do 20 godina osuđeno ih je 177, 148 ih služi kaznu od pet do 10 godina, manje od godinu njih 135, 101 od tri do pet godina, a 63 ih služi kazne od pola do jedne godine.

Pravosnažno osuđenih zatvorenika u zatvorima RS je 766, odnosno 88,8 odsto, 46 je pritvoreno jer im još nije započeo postupak, 44 su oni koji su osuđeni, ali još nisu dobili pravosnažnu presudu, četvoro ih je u procesu apelacije, a troje služi kaznu iako još nije do kraja završen postupak.

Stopa samoubistava u zatvoru na 100.000 stanovnika