RS lani potreslo 405 nasilnih smrti

BANJALUKA - I po vijestima u crnim hronikama je vidljivo da se u posljednje vrijeme sve češće dešavaju ubistva i samoubistva, a tome svjedoče i podaci Republičkog zavoda za statistiku RS, prema kojima je u Republici Srpskoj lani u odnosu na prethodnu godinu došlo do porasta broja nasilnih smrti, i bilo ih je ukupno 405.

Od tog broja, kako stoji u izvještaju ovog zavoda, bilo je 15 slučajeva ubistava, samoubistava 164, a nesrećnih slučajeva 226 (saobraćajne nezgode i slično).

U izvještaju, između ostalog, stoji i da u ukupnom broju nasilnih smrti muškarci učestvuju sa 76,8 odsto, a oko 83,5 odsto samoubistava se desilo kod lica starosti preko 45 godina.

Prema izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova RS, u prvih šest mjeseci lani je u RS smrtno stradalo 247 lica, što je za 9,2 odsto više u odnosu na uporedni period.

"Od tog broja izvršeno je osam ubistava i 100 samoubistava, a prema tim podacima - od osam ubistava u pet slučajeva su izvršioci bili nepoznati u vrijeme izvršenja", stoji u izvještaju.

Psiholog Aleksandar Milić smatra da kada je u pitanju ubistvo ili samoubistvo, kod osoba koje to izvrše prvo dolazi do poremećaja ličnosti, a onda do poremećaja ponašanja i reagovanja.

"Kako bi se broj nasilnih smrti smanjio potrebno je da dobro funkcionišu institucije sistema - od Ministarstva porodice, omladine i sporta RS, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, Ministarstva prosvjete i kulture, ali i ostali", pojasnio je Milić.

Istakao je da je u svemu nužno znanje iz oblasti vaspitanja djece o etičnosti i moralnosti i, naravno, naglašava on, potreban je intenzivan rad.

"Posljedice bilo kojeg propusta nedovoljnog znanja, površnost i nedostatak cjelokupnog preveniranja poremećaja odrastanja ostavlja prostor da se stvore loše navike kod svih uzrasta, naročito kod djece i maloljetnika, što se kasnije u potpunosti reflektuje loše na ponašanje kada odrastu", naglasio je Milić.

Kako kaže Milić za "Nezavisne", ono što prije svega i prioritetno možemo preduzeti kako bi se smanjio broj nasilnih smrti jeste ulaganje u vaspitanje djece.

"U praksi vidim da ljudi koji dolaze bez svega toga uvijek budu labilni i teški, i kada uđu u starije godine uveliko se učvršćuje njihov poremećeni stil življenja, ali ujedno i poremećeni oblici opažanja, doživljavanja i reagovanja i upravo zbog toga više od 80 odsto samoubistava ljudi izvrše u starosti preko 45 godina", kaže Milić.

Prema njegovim riječima, povećava se broj ljudi sa poremećajem i broj autodestruktivnih ili destruktivnih reagovanja, ponašanja i zato su sve učestaliji suicidi i njihovi pokušaji, ali je povećan i broj ubistava.

On kaže da ne očekuje da ćemo mnogo učiniti da bi se stvorili zdravi pojedinci koji će činiti zdravu zajednicu.

"U pitanju je destrukcija. Za one koji počine ubistvo ili samoubistvo ne možemo uvijek reći da su samo neuračunljivi, jer su to ljudi koji visoko planiraju određene postupke i to nije samo neuračunljivost, nego i psihopatska poremećenost", smatra Milić.

Nasilne smrti u 2018. godini