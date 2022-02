Racija u 20 lokala u Banjaluci, upecali i 251 pijanog vozača

​BANJALUKA - Pripadnici Policijske uprave Banjaluka su proteklog vikenda izveli su raciju u 20 ugostiteljskih objekata na području ovog grada, te su pronašli materiju koja asocira na drogu, ali i metalni bokser.

Iz banjalučke policije saopšteno je da je tokom racije u jednom ugostiteljskom objektu kod M.H. iz Banjaluke pronađena i oduzeta zelena biljna materija koja asocira na marihuanu, te je M.H. uručen prekršajni nalog.

"Kod M.P. iz Banjaluke pronađen je i oduzet metalni bokser, te će on biti kažnjen zbog prekršaja iz Zakona o oružju i municiji", saopšteno je iz policije.

U ugostiteljskim objetima je, kako se dodaje, zatečeno 31 maloljetenik da pije alkohol, o čemu je obaviješten i Centar za socijalni rad Banjaluka, čiji su radnici izašli na mjesto događaja.

Kažnjeno je 11 radnika ugostiteljskih objekata zbog poslužibanja alkohola, kao i šest lica zbog ometanja policije dok je radila svoj posao.

Inače, u dane proteklog vikenda na putevima koji su u nadležnosti PU Banjaluka realizovana je regionalna akcija sa akcentom na kontrolu vozača koji upravljaju vozilom pijani, a zbog alkoholisanosti je kažnjen 251 vozač.

Policajci su, naime, kontrolisali 6.421 učesnika u saobraćaju, a alkotestirano je 6.348 vozača, od čega je 251 isključen iz saobraćaja.

Kažnjeno je 136 vozača zbog alkohola u organizmu od 0,31 do 0,80 g/kg, 81 vozač zbog koncentracije alkohola od 0,81 do 1,50 g/kg, a 23 vozača su uhapšena i zadržana u policijskim prostorijama do otrežnjenja zbog koncentracije alkohola u organizmu veće od 1,5 g/kg, kao i dva vozača koja su odbila alkotest.

"Zbog utvrđenog prisustva alkohola u organizmu sankcionisano je devet 'mladih vozača', odnosno vozača mlađih od 21 godine, ili sa manje od tri godine vozačkog iskustva", saopštila je Danijela Mučibabić, portparol Policijske uprave Banjaluka.

Takođe, kako su iz policije naveli, evidentirana su 52 ostala prekršaja, a zbog krivičnih djela i prekršaja u dane vikenda uhapšeno je 49 osoba.